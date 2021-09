Chính phủ cùng lãnh đạo TP.HCM gần đây đã chỉ đạo chúng ta phải chống dịch với phương châm lấy xã, phường, thị trấn, xí nghiệp làm “pháo đài”.

Chủ trương này hoàn toàn chính xác. Muốn thích ứng với SARS-CoV-2, mỗi đơn vị phường, xã, thị trấn đóng vai trò rất quan trọng đặc biệt trong thực thi chính sách.

Trước hết, họ là người tiếp xúc trực tiếp để tuyên truyền, thông tin cụ thể, chính xác về chủ trương và chính sách phòng chống dịch của Nhà nước. Bên cạnh đó, họ cũng chính là đầu mối tổ chức trực tiếp các hoạt động giám sát, kiểm soát hoạt động đi lại của người dân; hỗ trợ, cứu trợ các túi an sinh, túi y tế, thậm chí là đi chợ hộ; chăm sóc và cấp cứu F0 trong cộng đồng; tổ chức xét nghiệm, tiêm vaccine; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong những ngày xã hội giãn cách; kêu gọi và kết nối các lực lượng tình nguyện viên, các tổ chức đoàn thể xã hội, tôn giáo - tín ngưỡng cùng tham gia công tác chống dịch.

Tất cả chính sách, triển khai thành mô hình chống dịch của TP, từ y tế đến sinh kế, đều dẫn đến vai trò của cán bộ phường, xã, thị trấn. TP sẽ cần phải có nhiều biện pháp để gia cố các “pháo đài” trở nên vững chắc hơn hiện nay.

Trước hết, khi các “hạt nhân” chống dịch là cấp cơ sở phường, xã thì cán bộ, nhân viên chống dịch những nơi đó phải được tập huấn và phân bổ công việc một cách “đúng người, đúng việc” ở mức cao nhất có thể. Như đã nêu, có hàng chục đầu việc, nên nếu phân bổ không hợp lý sẽ dẫn đến sự lúng túng, chồng chéo trong thực thi; gây hao tổn nguồn lực, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, sức chiến đấu của đội ngũ tuyến đầu.

Ngoài ra, cần có giải pháp đảm bảo quyền lợi của cán bộ cấp phường, xã, thị trấn. Ngoài việc tiêm vaccine, công tác tăng cường bảo hộ chống lây nhiễm; trợ cấp tài chính cho người tham gia cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Người nhà của lực lượng tuyến đầu cũng cần được quan tâm đến sức khỏe và tinh thần, để người “ra pháo đài” an tâm chống dịch.

Làm cán bộ phường cũng như “làm dâu trăm họ”. Họ vừa trực tiếp phục vụ dân, lại phải chuyển mong mỏi của người dân lên tuyến trên để có chính sách phù hợp. Khi trăm việc dồn dập giữa những ngày dịch bùng phát mạnh mẽ, sự lúng túng là không thể tránh khỏi. Mặt khác, đâu đó xuất hiện một vài trường hợp cá biệt còn cứng nhắc trong xử lý công việc, thiếu khéo léo khi giao tiếp với người dân. Tuy nhiên, điều đó không phải mẫu chung của hàng chục ngàn cán bộ phường, xã, thị trấn trên toàn địa bàn TP. Sự cảm thông, chia sẻ của người dân với khó khăn này của TP nói chung và của các cán bộ phường nói riêng là “liều thuốc tinh thần” hữu hiệu để họ tự tin dấn thân phục vụ nhân dân.