Những vết tích hủy hoại cùng sự hốt hoảng của nhiều thực khách và gia chủ hiện ra mồn một trong clip kèm theo khiến ai nấy đều bất bình, phẫn nộ...



Đó là quán phở Hòa Pasteur nằm ở quận 3. Theo lời chủ quán thì gia đình đã nhiều lần trình báo vụ việc đến Công an phường 8, quận 3 nhưng các thanh niên tiếp tục công khai thực hiện với tần suất dày đặc hơn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của gia đình.

Cũng theo lời chủ quán thì cớ sự phát sinh từ việc người em rể của chủ quán kinh doanh gần đó mắc nợ. Dù quán phở không có liên quan nhưng nhóm người đòi nợ đã buộc gia đình ông phải trả nợ thay. Và khi không được đáp ứng yêu cầu thì họ đã trấn áp, gây sức ép…

Nguyên nhân thật sự có như lời trình bày trên thì để hạ hồi phân giải. Song cần lưu ý là đối với tất cả mâu thuẫn, tranh chấp, nếu các bên không tự thỏa thuận xử lý được thì phải đưa đến các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định.

Dù bất cứ lý do gì thì sự quấy phá, tấn công gây mất an ninh trật tự, gây thiệt hại cho tài sản của người khác… của nhóm người trên cũng đều là vi phạm pháp luật. Việc ném, tạt sơn, mắm tôm làm hoen bẩn nơi kinh doanh của người khác là hành vi vi phạm hành chính về việc giữ gìn vệ sinh chung. Những hành vi đó còn có dấu hiệu phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản…

Vậy, tám lần rồi, cả tháng trời rồi, với nhiều lần tiếp nhận thông tin kêu cứu, với bằng chứng xác thực trong clip, công an phường, quận đã làm gì để gia chủ có thể yên tâm làm ăn, sinh sống? Rất nhiều người đã đặt dấu hỏi lớn này khi sự lộng hành của nhóm người trên diễn ra nhiều lần như thể ở chốn không người, như thể ở nơi không có chính quyền và pháp luật.

Thông tin mới nhất là Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã vào cuộc lấy lời khai những người liên quan, đồng thời cử lực lượng cảnh sát đến bảo vệ quán phở. Bộ Công an cũng rất quan tâm đến vụ việc và đã cử trinh sát làm rõ.

Trước đó, công an phường đã lập hồ sơ gửi Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3. Công an quận đã tiến hành truy xét nhóm tấn công quán.

Dẫu có sự chậm trễ và kết quả chưa thể có ngay nhưng những động thái cần thiết nói trên đã phần nào hạ nhiệt các bức xúc, bớt đi các lời trách cứ. Mong là chỉ nay mai thôi, khi “lưới” công an được giăng thì những kẻ coi thường pháp luật không còn cơ hội tác oai tác quái và các bất an sẽ qua nhanh...