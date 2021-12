TP.HCM quyết tâm biến đau thương thành hành động Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhìn nhận dịch bệnh đã gây thiệt hại nặng nề về mọi mặt kinh tế - xã hội của TP.HCM. Do đó, ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, TP.HCM đã nhanh chóng xây dựng chiến lược phục hồi kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Theo ông Hoan, TP đặt quyết tâm biến nguy thành cơ, biến đau thương thành hành động và gắn chiến lược phát triển kinh tế với chiến lược y tế và an sinh xã hội. Trong đó, TP.HCM đã chia hai giai đoạn phục hồi kinh tế là trong năm 2022 và từ năm 2023 đến 2025. “Chúng tôi cố gắng tối đa trong năm 2022 phải hồi phục kinh tế. Chúng ta phải tạo ra sự phát triển tương đương với giai đoạn trước khi có dịch” - ông Hoan khẳng định và cho biết giai đoạn 2023-2025, TP tiếp tục phát triển nhanh để bù lại những khoảng sụt giảm do dịch. Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cũng cho hay lực lượng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh với 5,3 triệu người tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, TP rất vui mừng khi lượng kiều hối chuyển về TP năm 2021 ước tính đạt 6,6 tỉ USD. Dù khó khăn nhưng vẫn tăng trưởng 9% so với năm trước. “TP xem đây là cơ hội và nguồn lực then chốt để giúp TP phục hồi nhanh và phát triển” - ông Hoan nói và mong muốn các kiều bào tiếp tục góp ý nhiều hơn nữa cho TP.HCM. TP cam kết tiếp tục đồng hành cùng bà con và doanh nghiệp Việt kiều trong quá trình phát triển.