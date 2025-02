Thời tiết ngày 8-2: Bắc Bộ rét buốt, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 3 độ C 08/02/2025 08:43

Dự báo thời tiết ngày 08-02, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Đến đêm, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực Hà Nội trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao nên Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rải rác. Nghệ An đến Khánh Hòa mưa rào, có nơi mưa to và dông. Tây Nguyên, Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng lạnh đến rét.