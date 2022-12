(PLO)- Thực phẩm từ sữa có thực sự gây viêm hay mối liên hệ này chỉ là thông tin sai lệch?

Theo Eat This, Not That, tìm cách kiểm soát tình trạng viêm mãn tính nói dễ hơn làm,một phần là do có nhiều thông tin khó hiểu và đôi khi mâu thuẫn trên internet. Trong khi hầu hết mọi người đồng ý rằng bao gồm dầu ô liu, cá hồi và quả óc chó trong chế độ ăn kiêng có thể giúp giảm viêm, thì các loại thực phẩm khác lại bị coi là gây viêm, ngay cả khi không có bằng chứng chắc chắn nào chứng minh cho những tuyên bố này trong tài liệu y khoa.

Và trong số rất nhiều loại thực phẩm nằm trong danh sách "gây viêm" khi nói đến việc giảm viêm mãn tính, thực phẩm từ sữa dường như liên tục xuất hiện.

Nhưng thực phẩm từ sữa có thực sự gây viêm hay mối liên hệ này chỉ là thông tin sai lệch?

Viêm là gì?

Viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể để bảo vệ bản thân khỏi tác hại. Có hai loại viêm, gồm viêm mãn tính và cấp tính.

Tình trạng viêm cấp tính xảy ra khi một người bị thương, hãy nghĩ đến tình trạng viêm mắt cá chân khi bạn làm tổn thương nó. Loại viêm này thường khu trú và sẽ biến mất sau khi vết thương hoặc nhiễm trùng biến mất.

Mặt khác, tình trạng viêm mãn tính có thể kéo dài trong cơ thể. Loại viêm này có thể là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm hút thuốc lá, béo phì và một số lựa chọn chế độ ăn uống. Nó cũng có thể được gây ra bởi sự hiện diện của một bệnh tự miễn hoặc nhiễm trùng không biến mất.

Bị viêm mãn tính có liên quan đến các hậu quả bao gồm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tiểu đường. Và tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến chứng viêm mãn tính được dự đoán sẽ tăng lên theo năm tháng.

Chế độ ăn uống thúc đẩy chứng viêm có nhiều tinh bột tinh chế, đường, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, đồng thời ít axit béo omega-3, chất chống oxy hóa tự nhiên và chất xơ từ trái cây, rau và ngũ cốc.

Nhưng còn sữa thì sao? Ăn sữa có thúc đẩy viêm nhiễm hay nó có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, chống viêm?

Sữa có gây viêm không?

Thực phẩm từ sữa được biết đến là những thực phẩm bổ sung ngon miệng, hỗ trợ sức khỏe xương cho chế độ ăn uống của chúng ta. Tuy nhiên, việc cắt bỏ sữa đã trở thành một thói quen áp dụng của nhiều người vì nhiều lý do, trong đó có tin đồn rằng nó có khả năng gây ra phản ứng viêm nhiễm trong cơ thể.

Một phần nguyên nhân là do một số thực phẩm từ sữa có chứa chất béo bão hòa, một chất dinh dưỡng có liên quan đến tình trạng viêm nhiễm. Nhưng theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Critical Reviews in Food Science and Nutrition, dựa trên dữ liệu từ 52 thử nghiệm lâm sàng trên người, sữa dường như thực sự có tác dụng chống viêm đối với cơ thể, bất kể hàm lượng chất béo trong thực phẩm từ sữa.

Và một bài đánh giá có hệ thống được công bố trên Pubmed đánh giá tác động của sản phẩm từ sữa (sữa, pho mát và sữa chua) và việc tiêu thụ protein từ sữa đối với chứng viêm ở người lớn, với kết quả cho thấy rằng việc tiêu thụ sữa không có tác dụng đối với chứng viêm hoặc tác dụng chống viêm nhẹ.

Vì vậy, bất chấp những tuyên bố của một số người có ảnh hưởng rằng sữa gây viêm nhiễm, các tài liệu y khoa dường như lại cho thấy điều ngược lại. Chỉ cần lưu ý rằng mặc dù nhấm nháp một ly sữa từ sữa có vẻ ổn đối với chế độ ăn kiêng chống viêm, nhưng việc chọn các loại có bổ sung một lượng lớn đường có thể có khả năng chống lại các mục tiêu sức khỏe của bạn.

Các lựa chọn như sữa sô cô la và đồ uống sữa có hương vị được pha chế với đường, xi-rô ngô hoặc các thành phần chứa đường khác có thể không có tác dụng chống viêm hoặc trung tính, vì đường có thể có tác dụng gây viêm, theo Eat This, Not That.

NHẬT LINH