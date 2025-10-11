Tiền phúng điếu trong lễ tang Hoà thượng Thích Trí Tịnh sẽ dùng để hỗ trợ bà con vùng lũ

Theo Giác Ngộ online, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG Việt Nam), trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, thành viên Ban lễ tang của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ GHPG Việt Nam cho biết toàn bộ tịnh tài cúng dường (tiền phúng điếu) trong lễ tang Hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ được dùng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
"Đây là tâm nguyện của Đức Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ tân viên tịch lúc sinh tiền, ngài không giữ tịnh tài cho các mục đích cá nhân, rất thận trọng trong việc thọ dụng vật phẩm cúng dường và thường khích lệ chia sẻ những gì có được với đồng bào, những người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn" - Thượng tọa Thích Thanh Phong nói.
Thượng tọa Thích Thanh Phong cũng cho biết thêm tất cả số tịnh tài là tấm lòng của các chư tôn đức, các phái đoàn đối với Trưởng lão Hòa thượng viên tịch.
"Chúng tôi rất trân trọng và thực hiện theo tâm nguyện từ bi của Tổ lúc sinh tiền, dùng vào việc cứu trợ đồng bào ở các địa phương đang bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề trong cơn bão số 10 và 11 vừa qua. Chúng tôi sẽ báo cáo cụ thể với Giáo hội và thực hiện ngay sau lễ tang của ngài" - Thượng tọa Thích Thanh Phong cho hay.
Những ngày qua, có nhiều phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Giáo hội và Ban Trị sự các tỉnh, thành phố, các tự viện, Tăng Ni, Phật tử và các đơn vị đến chùa Vĩnh Nghiêm viếng tang, đảnh lễ tưởng niệm, tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Cụ thể, chiều 10-10, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã đến chùa Vĩnh Nghiêm viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ GHPG Việt Nam tân viên tịch.
Tháp tùng trong phái đoàn có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga cùng các vị lãnh đạo các ban ngành Trung ương và TP.HCM.
Trước Giác linh đường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng phái đoàn đã dâng hương, nhiễu kim quan và viết sổ tang tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Chiều cùng ngày 10-10, phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TP.HCM, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Văn phòng I và II Trung ương GHPG Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh Vĩnh Long, Lâm Đồng và Quảng Trị, Phân ban Ni giới Trung ương, cùng nhiều phái đoàn, cá nhân cũng đã đến chùa Vĩnh Nghiêm dâng hương, kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Cùng tối 10-10, đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thọ dẫn đầu, cũng đến viếng và dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã viên tịch vào 4 giờ 30 phút ngày 8-10, tại chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM), sau thời gian khiếm an vì tuổi cao, được các y bác sĩ chăm sóc.
Được biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1932, năm 11 tuổi được Tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ.
Trưởng lão Thích Trí Tịnh là bậc Trưởng lão đồng thời với Đức Đệ tam Pháp chủ GHPG Việt Nam - cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021).
Hoà thượng Thích Trí Tịnh cũng là Trưởng sơn môn Trung Hậu, Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, Viện chủ Linh Phong thiền tự, Bảo An thiền tự, Bích Vân thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh thông tự...
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của GHPG Việt Nam (2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.
Những năm gần đây, do tuổi cao Trưởng lão Thích Trí Tịnh đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, tiện chăm sóc y tế cho đến lúc viên tịch.
Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm từ ngày 8 đến sáng 12-10-2025.
Sau lễ truy niệm của Giáo hội và sơn môn pháp phái cùng môn đồ pháp quyến, kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch sẽ được phụng tống về Linh Phong Thiền Uyển (phường Vũng Tàu, TP.HCM) - trú xứ do ngài khai sơn.