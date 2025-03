TP.HCM sẽ dùng hơn 48.000 tỉ đồng vốn đầu tư công để làm metro số 2 11/03/2025 14:35

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về hồ sơ phương án triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Xét báo cáo, đề xuất của Ban cán sự đảng UBND TP.HCM về phương án triển khai thực hiện dự án metro số 2, Ban Thường vụ Thành ủy TP kết luận cơ bản thống nhất chủ trương theo báo cáo, đề xuất của Ban cán sự đảng UBND TP về việc chuyển toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án metro số 2.

TP.HCM sẽ dùng hơn 48.000 tỉ đồng vốn đầu tư công làm metro số 2. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo đó, chuyển toàn bộ nguồn vốn thực hiện metro số 2 từ vốn vay ODA sang sử dụng vốn ngân sách để tiếp tục triển khai thực hiện dự án và bổ sung quy mô dự án bao gồm công trình kết nối đồng bộ tuyến metro số 1, số 2 tại nhà ga trung tâm Bến Thành để triển khai các bước tiếp theo.

Ban cán sự đảng UBND TP giao Đảng uỷ UBND TP, lãnh đạo UBND TP chỉ đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện phương án triển khai dự án metro số 2 theo cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP theo Nghị quyết số 188/2025.

Quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy UBND TP phải kịp thời báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và các vấn đề khó khăn, vướng mắc để Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo.

Hiện nay tuyến metro số 2 cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đạt 99,83%, chỉ còn phần đất công ở trụ sở Công an quận 3 đang vướng pháp lý bàn giao giữa Công an TP và Bộ Công an; sẽ cố gắng hoàn thành trong quý I-2025. Đối với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ cố gắng hoàn thành trong quý III-2025.

Nghị quyết 188 cho phép TP.HCM làm 7 tuyến metro dài 355 km trong 10 năm tới trên cơ sở những nhóm cơ chế đặc thù được Quốc hội thông qua. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn này (từ 2025-2035) là khoảng 40,2 tỉ USD. Dự kiến TP sẽ lựa chọn nhà thầu để khởi công trước tuyến metro số 2.

TP.HCM đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công tuyến metro số 2, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình. Các nhóm công việc trên sẽ được thực hiện từ tháng 4-2025 và khởi công vào khoảng tháng 12-2025.