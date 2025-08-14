TP.HCM: Va chạm với ô tô tải, người đàn ông đi xe đạp thể thao tử vong lúc rạng sáng 14/08/2025 09:21

(PLO)- Người đàn ông lớn tuổi đạp xe thể thao tử vong sau khi xảy ra va chạm với ô tô tải trên giao lộ Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Sáng 14-8, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Xóm Chiếu và Đội CSGT Bến Thành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô tải lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành. Khi đến đoạn giao với đường Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, ô tô tải rẽ phải thì xảy ra va chạm với một xe đạp thể thao đang di chuyển cùng chiều.

Hậu quả, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và ghi nhận lời khai của tài xế ô tô tải để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.