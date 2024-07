Tranh cãi quanh đề xuất người bị sa thải không được trợ cấp thất nghiệp

Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). Trong đó, tiếp tục đề xuất siết điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với những người nghỉ việc trái quy định và người bị đuổi việc do vi phạm quy định.

Theo Luật Việc làm (sửa đổi), người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định của Bộ luật Lao động; đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không đúng quy định của Luật Viên chức.

Thêm vào đó, họ cũng không được nhận trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức.

Như vậy, dự luật đã bổ sung thêm đối tượng không được nhận trợ cấp thất nghiệp là người bị đuổi việc do vi phạm kỷ luật của đơn vị sử dụng lao động, hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức.

Góp ý về đề xuất trên, anh Nguyễn Văn Anh (ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho rằng Điều 35, Bộ luật Lao động quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi báo trước với chủ sử dụng lao động theo quy định.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp chủ sử dụng lao động không chấp thuận cho người lao động nghỉ việc vì một lý do nào đó khiến họ phải nghỉ việc mà không chờ sự chấp thuận của đơn vị quản lý.

Theo anh Văn Anh, pháp luật cần quy định cụ thể rõ ràng vấn đề này, nếu không sẽ tạo điều kiện cho chủ sử dụng lao động chèn ép người lao động.

Manpower Group Việt Nam đề nghị xem xét quy định theo hướng “người thất nghiệp” là được hưởng, không phân biệt lý do. Dù bất kỳ lý do nào, khoản bảo hiểm này đều mang tính bù đắp cho khoản thu nhập bị mất do mất việc làm.