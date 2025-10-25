Vì sao sơn nhà an toàn cần chống thấm? 25/10/2025 11:35

(PLO)- Môi trường ẩm mốc, sơn kém chất lượng đang biến không gian sống thành "ổ bệnh", ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hô hấp và hệ thần kinh của các thành viên trong gia đình.

Theo các chuyên gia xây dựng, một căn nhà ở Việt Nam hằng năm phải chịu hàng ngàn giờ nắng gắt, xen kẽ nhiều ngày mưa khiến độ ẩm có thể lên đến 80%. Sự thay đổi liên tục này khiến bê tông, gạch và lớp sơn bị co giãn, dẫn đến nứt và thấm nước.

“Nhà tôi mới sơn lại hồi năm ngoái, đến mùa mưa năm nay là tường bong tróc từng mảng, nước thấm loang ra khắp phòng. Ban đầu chỉ nghĩ do một phần sơn kém, ai ngờ là vì lúc trước thợ còn không xử lý chống thấm kỹ”, ông Nguyễn Hữu Tài (ngụ tại phường Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ.

Theo thống kê, chi phí từ dịch vụ chống thấm chỉ chiếm khoảng 10% tổng chi phí xây dựng, nhưng nếu bỏ qua, người dùng có thể phải tốn gấp 3 – 4 lần để sửa chữa, sơn lại nhà sau mùa mưa. Nhiều hộ gia đình dù mới sơn chưa đầy một năm đã phải sơn lại toàn bộ do công trình không được xử lý thấm đúng kỹ thuật.

Không chỉ vậy, chất lượng sơn cũng là yếu tố đáng lo ngại. Nhiều loại sơn giá rẻ trôi nổi vẫn chứa chì, thủy ngân và hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs). Khi sử dụng trong không gian kín, VOCs có thể phát tán ra không khí, gây chóng mặt, buồn nôn, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hô hấp.

Sơn nhà Thợ Việt sử dụng những loại sơn chất lượng cao, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ. Ảnh: Thợ Việt.

Công ty dịch vụ sơn nhà Thợ Việt - đơn vị có hơn 14 năm kinh nghiệm sơn sửa nhà nhận định, chi phí xử lý thấm dột và sơn lại nhà có thể cao gấp 3 – 4 lần so với chi phí xử lý chống thấm ngay từ đầu. Một căn nhà 2 tầng nếu không được chống thấm kỹ, chỉ sau 1–2 mùa mưa đã phải sửa chữa lại toàn bộ. Ngoài ra, việc chống thấm sai kỹ thuật tại các vị trí như sân thượng, nhà vệ sinh, ban công còn khiến nước thấm ngược, phá hủy lớp sơn trang trí và làm suy giảm kết cấu tường.

Trước thực trạng này, dịch vụ chống thấm Thợ Việt là một trong những thương hiệu đáng tin cậy và đang được nhiều gia đình lựa chọn như một giải pháp toàn diện.

Ông Phạm Công Hậu – Phó Giám đốc Thợ Việt, cho biết: “Dịch vụ sơn nhà Thợ Việt sẽ sơn lại bề mặt và xử lý tận gốc vấn đề thấm dột. Cùng với đó, mọi vật tư đều đạt chứng nhận an toàn, không chứa VOCs độc hại. Công trình sẽ được bảo hành dài hạn và kiểm tra định kỳ để công trình luôn bền đẹp”.

Bà Lê Thị Kim Ngọc (chủ nhà tại Bình Chánh) – Khách hàng đã sử dụng dịch vụ chống thấm, sơn nhà trọn gói Thợ Việt, nói: “Trước đây tường nhà tôi bị mốc loang và có mùi rất khó chịu. Sau khi đội Thợ Việt thi công chống thấm và sơn lại, tường sạch hẳn, không còn mốc, màu sơn tươi sáng mà không hắc mùi như trước”.

Thợ Việt áp dụng phương châm “Chống thấm, sơn nhà một lần – an tâm lâu dài”, triển khai quy trình khép kín từ khảo sát, xử lý nứt, thi công chống thấm đến sơn phủ hoàn thiện và bảo hành dài hạn. Giải pháp này giúp giảm đến 70% nguy cơ tái thấm, kéo dài tuổi thọ công trình và bảo vệ sức khỏe gia đình trước nấm mốc, hóa chất độc hại.

Thợ Việt là đơn vị chống thấm, sơn nhà trọn gói được nhiều khách hàng tin tưởng tại TPHCM và các khu vực lân cận.

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thợ Việt, thành lập từ năm 2011 và là một trong những đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa, cải tạo, sơn nhà và chống thấm dân dụng và công nghiệp. Hoạt động tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, Thợ Việt hiện có hơn 200 kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu, cung cấp hơn 300 dịch vụ kỹ thuật cho hộ gia đình và công trình.

Với khẩu hiệu “Thợ Việt – Thợ của mọi nhà”, doanh nghiệp luôn đặt chất lượng và an toàn làm trọng tâm. Thợ Việt không chỉ sửa chữa mà còn giúp Khách hàng bảo vệ ngôi nhà, nâng cao chất lượng sống.

