Viện Khoa học hình sự Bộ Công an vào cuộc vụ 2 mẹ con tử vong

Chiều tối 23-11, ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cùng cơ quan chức năng đang mổ, khám nghiệm tử thi mẹ con chị Hồ Thị M. (27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) để xác định nguyên nhân dẫn đến hai mẹ con tử vong.



Người thân và người dân tập trung ở sân Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu dõi theo công tác khám nghiệm tử thi.

Hiện có rất đông người thân, người dân tập trung tại sân BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu theo dõi sự việc và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ chị M. và con tử vong sau khi mổ cấp cứu.

Như đã đưa tin, lúc 8 giờ 2 phút sáng 19-11, BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận sản phụ Hồ Thị M. với chẩn đoán thai 39 tuần, chuyển sinh.

Sau khi xét nghiệm, siêu âm, sản phụ M. được chuyển vào khoa sản với chẩn đoán thai 40 tuần, chuyển sinh lần ba. Hai lần trước chị M. sinh thường, lần này thì đau bụng, ra huyết âm đạo.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, sản phụ M. tỉnh, mạch, huyết áp ổn định, tim thai 140 lần/phút và được bác sĩ chỉ định đẻ chỉ huy. Hơn 1 giờ sau, khi đang trong quá trình sinh, sản phụ M. đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức.



Điều tra viên và lãnh đạo BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang giải thích cho người thân chị M. về việc cần khám nghiệm tử thi.

Các y, bác sĩ BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu quyết định chuyển chị M. lên khoa gây mê cấp cứu để mổ cứu con và mẹ. Sau khi mổ xong, bé trai 3 kg được đưa ra và khi các y bác sĩ đang bóp bóng Ambu để bé thở trở lại thì một số người nhà xông vào phòng và cho rằng bé đã ngừng thở rồi. Các nhân viên y tế hoảng sợ và Công an huyện Quỳnh Lưu phải điều người đến bệnh viện để giữ trật tự.

Sau đó, các bác sĩ cho biết không thể cứu sống được cháu bé. Ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, ký công văn báo cáo lên Sở Y tế nêu: "Thai nhi 40 tuần chuyển sinh lần ba nghi do tắc mạch ối".

Sản phụ M. sức khỏe nguy kịch, được chuyển lên tuyến trên là BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Các y, BS đã nỗ lực cứu chữa, nhưng chị M. đã tử vong vào ngày 22-11. Sau đó, chồng và người thân xin đưa thi thể chị M. về nhà tổ chức lễ an táng, nhưng Công an và BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An giải thích cần khám nghiệm tử thi thể làm rõ.

Đến 1 giờ sáng 23-11, thi thể chị M. được đưa về BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu – nơi đang có thi thể con chị M., để cơ quan chức năng mổ tử thi, khám nghiệm.