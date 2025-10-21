Xác cá heo trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ 21/10/2025 11:00

(PLO)- Một xác cá heo dài khoảng 2 m, nặng 150 kg được người dân phát hiện khi trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 21-10, Trung tá Đặng Văn Long, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết người dân địa phương đang chôn cất xác một con cá heo trôi dạt vào bờ biển.

Xác một con cá heo trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ. Ảnh: BP

Sáng cùng ngày, Đồn biên phòng Nhật Lệ nhận tin báo của người dân phát hiện một xác cá heo (người dân địa phương hay gọi là cá Ông) dài 2 m, nặng khoảng 150 kg trôi dạt vào bãi biển Nhật Lệ, đoạn qua phường Đồng Thuận.

Do xác cá heo đang phân hủy nên người dân làm lễ theo tín ngưỡng địa phương rồi chôn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.