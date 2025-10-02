Xe cấp cứu chết máy giữa đường ngập nước, công an đưa sản phụ vỡ ối đến viện 02/10/2025 17:16

(PLO)- Xe cấp cứu bị chết máy giữa đường ngập khi chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện. Công an phường Phương Liệt kịp thời hỗ trợ, đưa sản phụ đến viện.

Ngày 2-10, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội cho biết thai phụ 35 tuổi, vỡ ối tại nhà cách đây ba hôm. Thời điểm đó, Hà Nội có mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Gia đình đã gọi xe cấp cứu đưa sản phụ đến bệnh viện. Tuy nhiên, trên đường di chuyển đến bệnh viện, khi đi qua đoạn đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), xe cấp cứu bất ngờ chết máy do bị ngập nước, không thể di chuyển. Các dấu hiệu chuyển dạ của sản phụ rõ rệt hơn khiến gia đình hết sức lo lắng.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác Công an phường Phương Liệt, khi đó đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng, chống úng ngập tại khu vực, đã dùng xe ô tô của đơn vị để đưa sản phụ nhanh chóng đến Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, bất chấp mưa to và tình trạng ngập sâu.

Công an phường Phương Liệt kịp thời hỗ trợ, đưa sản phụ vỡ ối đến viện. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Ngô Ngọc Loát, khoa Sản và Phụ khoa, cho biết thai phụ nhập viện trong tình trạng vỡ ối hơn ba tiếng. May mắn, ca sinh diễn ra thuận lợi. Hiện, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

"Tôi cảm ơn công an phường Phương Liệt, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã đồng hành và giúp tôi sinh con an toàn", sản phụ chia sẻ.

Dù không nằm trên đường đi của tâm bão số 10, Thủ đô Hà Nội vẫn chịu mưa lớn liên tục trong ngày 29 và 30-9. Các đợt mưa chỉ cách nhau khoảng 15-30 phút, gây hàng chục điểm ngập úng trong khu vực nội đô, khiến giao thông trở nên hỗn loạn.