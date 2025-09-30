Bé trai 5 tuổi bị chó cắn biến dạng khuôn mặt 30/09/2025 15:22

(PLO)- Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) phẫu thuật cấp cứu cho bé trai 5 tuổi bị chó cắn vào mặt, vết thương kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên.

Ngày 30-9, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho hay vừa tiếp nhận phẫu thuật cấp cứu bé trai 5 tuổi bị chó cắn biến dạng khuôn mặt.

Bệnh nhi là LHH, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng rách nát vùng trán – cung mày – mi trên sau khi bị chó béc-giê hàng xóm tấn công.

Tình huống cấp cứu khẩn được kích hoạt tức thì theo mô hình liên chuyên khoa Mắt – Răng Hàm Mặt – Tai Mũi Họng, dưới sự điều phối trực tiếp của BS CKII Hồ Vân Phụng, Quyền Trưởng khoa Răng Hàm Mặt.

Nhờ quyết định nhanh và phẫu thuật đúng “giờ vàng”, khuôn mặt bệnh nhi bị chó cắn được phục hồi, bảo vệ được các chức năng và tối ưu thẩm mỹ.

Bé trai 5 tuổi bị chó cắn gây biến dạng khuôn mặt hiện đã lành các vết thương. Ảnh: BVCC

Theo gia đình, sự việc xảy ra chỉ trong vài giây khi trẻ đang chơi trước nhà. Con chó lao đến tấn công trực diện, tạo tổn thương hình “ngôi sao” kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên, chảy máu nhiều, nguy cơ nhiễm trùng cao.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi được kiểm soát đường thở, giảm đau, vệ sinh vết thương và thực hiện dự phòng uốn ván – dại.

Ngay sau đánh giá, BS Hồ Vân Phụng kích hoạt mô hình phối hợp “ELIP 3” (Emergency – Liên chuyên khoa – Intensive – Prompt), huy động đồng thời ba chuyên khoa Mắt, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng.

Ê-kíp phân tích hướng rách, dự trù biến chứng, sắp xếp thứ tự can thiệp để bảo tồn tối đa mô sống, hạn chế sẹo.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 kết hợp liên chuyên khoa phẫu thuật cho bé trai bị chó cắn. Ảnh: BVCC

Trong hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ cắt lọc tinh tế, tái tạo nhiều lớp mô vùng trán – cung mày – mi trên, khôi phục rìa mi, mép mi đúng giải phẫu để đảm bảo chức năng nhắm mở mắt, bảo vệ hệ thống lệ đạo. Kỹ thuật khâu ẩn theo nếp da và tái lập trục lông mày giúp cải thiện thẩm mỹ.

Sau mổ, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi thị lực, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng, trị liệu và xuất viện sau 2 tuần.

BS Hồ Vân Phụng cho biết, tổn thương do chó cắn ở trẻ nhỏ thường nặng vì chiều cao của trẻ ngang đầu chó. Tổn thương dạng kéo xé nhiều tầng mô tiềm ẩn nguy cơ sẹo xấu, nhiễm trùng và ảnh hưởng thị lực.

Bệnh viện khuyến cáo người nuôi chó cần quản lý vật nuôi có trách nhiệm như rọ mõm, dùng dây dắt, tiêm phòng dại đầy đủ, tẩy giun định kỳ; tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với chó.

Khi bị chó cắn, cần rửa vết thương dưới vòi nước trong ít nhất 15 phút, che gạc sạch và đến bệnh viện ngay. Không tự bôi thuốc lá hay tự khâu tại nhà.