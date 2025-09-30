Mở hướng điều trị mới cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối 30/09/2025 12:13

(PLO)- Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất ứng dụng keo Fibrin giàu tiểu cầu điều trị thành công cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối hai bên.

Ngày 30-9, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi điều trị cho bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối hai bên bằng phương pháp ứng dụng keo Fibrin tự thân giàu tiểu cầu (PRF). Đây là bước tiến mới trong điều trị thoái hóa khớp.

Bệnh nhân là TTV (nam, 55 tuổi, ngụ TP.HCM), nhập viện trong tình trạng đau nhức, hạn chế vận động khớp gối.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi điều trị cho bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối hai bên. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối hai bên giai đoạn 2, kèm tổn thương sụn lồi cầu, mâm chày và thoái hóa dây chằng chéo trước (ACL), tổn thương sụn lồi cầu và mâm chày độ 2-3.

Các bác sĩ đã nội soi cắt lọc, làm sạch khớp gối, đồng thời ứng dụng keo Fibrin tự thân giàu tiểu cầu PRF – một loại “keo tự thân” được chiết tách từ chính máu của bệnh nhân.

Từ 240 ml máu ngoại vi, bác sĩ tách chiết được tổng cộng 10,9 ml PRF, sau đó bơm trực tiếp vào các vị trí tổn thương trong quá trình nội soi cả hai khớp gối.

PGS.TS Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (thứ 2 từ phải sang), cùng ê-kíp thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

PGS.TS Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, cho biết keo Fibrin giàu tiểu cầu là bước tiến mới trong hỗ trợ phục hồi tổn thương khớp.

PRF được tạo ra từ chính máu của bệnh nhân nên hoàn toàn an toàn, không lo lây nhiễm hay phản ứng đào thải. Trong keo có rất nhiều yếu tố giúp kích thích tạo mạch máu mới, tái tạo sụn, hình thành mô mới.

Fibrin giống như lớp ‘khung đỡ tự nhiên’, giữ lại tiểu cầu và từ từ giải phóng các chất có lợi. Nhờ vậy vùng tổn thương vừa được giảm đau, cầm máu, vừa tạo điều kiện để tế bào mới phát triển và tái tạo.

Đặc biệt, PRF có thể duy trì tác dụng từ 7 - 14 ngày sau phẫu thuật, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh, sớm đi lại và giảm chi phí điều trị.

Sau mổ ngày thứ 3, bệnh nhân không còn đau và sưng nề ở hai gối, vết mổ khô, có thể tập gồng cơ, gấp duỗi gối bình thường.