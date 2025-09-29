Thêm một bệnh nhân nguy kịch được cứu tại đặc khu Côn Đảo 29/09/2025 17:15

(PLO)- Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đang luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo vừa phẫu thuật thành công cho người bệnh viêm phúc mạc qua cơn nguy kịch.

Ngày 29-9, Sở Y tế TP.HCM cho biết mới đây bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đang luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo đã can thiệp phẫu thuật thành công, giúp người bệnh vượt qua nguy kịch.

Theo đó, rạng sáng ngày 28-9, bệnh nhân PMQ (nam, 67 tuổi) được chuyển cấp cứu đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng đau bụng dữ dội lan khắp bụng, sau 2 ngày đi tiêu phân đen.

Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật cứu người bệnh viêm phúc mạc tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: BVCC

Người bệnh tỉnh, da niêm nhợt, khám bụng ấn đau nhiều vùng thượng vị và hai hố chậu. X-quang không thấy liềm hơi dưới hoành, kèm viêm phổi hai bên; siêu âm ghi nhận ít dịch quanh gan và hạ vị, CT bụng cho thấy hơi tự do ổ bụng.

Các bác sĩ chẩn đoán hội chứng viêm phúc mạc toàn thể nghi do thủng ổ loét tiền môn vị dạ dày, xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng trên bệnh nhân có tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, viêm phổi và tổn thương thận cấp.

Bệnh nhân ngay lập tức được hồi sức nội khoa, truyền dịch, truyền hồng cầu lắng và kháng sinh.

BS CKII Lý Bảo Duy (Bệnh viện Bình Dân) đã kết nối hội chẩn trực tuyến với Giám đốc Bệnh viện Bình Dân. PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng đồng ý triển khai can thiệp phẫu thuật cấp cứu ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Ê-kíp thực hiện nội soi ổ bụng thám sát, xác định vị trí lỗ thủng, sau đó chuyển mổ mở, mở tá tràng ra da để giải áp, kiểm soát nhiễm khuẩn, mở hỗng tràng nuôi ăn, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu dưới gan.

Sau 1 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, đau vết mổ mức độ trung bình, không sốt. Tổng trạng ổn định, tiếp tục được điều trị theo phác đồ của Bệnh viện Bình Dân.

Sở Y tế đánh giá cao tinh thần làm việc của các bác sĩ luân phiên tại đặc khu Côn Đảo, luôn vì người bệnh và tuân thủ đúng quy trình xử lý các trường hợp nguy kịch, đặc biệt là kết nối hội chẩn trực tuyến với lãnh đạo và chuyên gia để có hướng can thiệp tốt nhất. Tinh thần và hiệu quả làm việc của các bác sĩ luân phiên đợt 1 sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy cho các nhóm luân phiên kế tiếp.