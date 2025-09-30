Bệnh viện Nhi Đồng 1 có giám đốc mới 30/09/2025 13:14

Ngày 30-9, Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 làm Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Nhận nhiệm vụ mới, TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, tân Giám đốc đặt mục tiêu xây dựng Bệnh viện Nhi Đồng 1 trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa khu vực Đông Nam Á.

Theo BS Minh, chiến lược phát triển của bệnh viện dựa trên ba trụ cột bền vững. Trước hết là phát triển chuyên môn kỹ thuật, tăng cường năng lực chuyên môn, lấy kỹ thuật y khoa làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh làm Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: BVCC

Song song đó, bệnh viện sẽ cải tiến chất lượng điều trị và phục vụ, liên tục đổi mới để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, học viên và đảm bảo quyền lợi cho nhân viên y tế.

Ngoài ra, bệnh viện cũng chú trọng đổi mới sáng tạo, khuyến khích sáng kiến và ứng dụng các cải tiến trong vận hành nhằm thích ứng với yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Trong định hướng sắp tới, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tập trung phát triển đồng bộ trên ba phương diện chiến lược: cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và chuyên khoa sâu.

Một trong những ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới xây dựng bệnh viện thông minh. Đồng thời, bệnh viện sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tân giám đốc cũng xác định 5 chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ: Xây dựng bệnh viện thành trung tâm chuyên sâu và đa khoa toàn diện; phát triển trung tâm đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học chuyên ngành; xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, chuyên nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới bệnh viện thông minh; và phấn đấu trở thành bệnh viện phát triển bền vững.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo ngành y tế, đồng nghiệp và các thế hệ thầy cô đã đồng hành trong suốt chặng đường công tác.

BS Hùng bày tỏ tin tưởng ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục phát triển bệnh viện vững mạnh, kế thừa truyền thống và phát huy đổi mới để phục vụ tốt hơn sức khỏe trẻ em.