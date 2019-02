Có gì trong trái tim người phụ nữ?

Vượt qua mặc cảm Tháng 7-2018, anh Bùi Minh Lý - người từng bị kết án ba năm tù về tội cướp giật tài sản chính thức được minh oan. Do đã hết thời hạn điều tra nhưng vẫn không chứng minh được anh có tội nên CQĐT Công an quận Bình Thạnh đã phải thừa nhận làm oan đối với anh. Trước khi bị vướng vào vụ án oan, anh Lý là đảng viên dự bị, bí thư chi đoàn ấp, ấp đội trưởng ấp Trung, xã Đông Thạnh, Cần Giuộc. Ngoài công việc thợ hồ với thu nhập 230.000 đồng/ngày, buổi tối anh còn chở tôm thuê được 450.000 đồng/chuyến.

Chị Tâm từ sáng sớm ra chợ chuẩn bị cho bữa ăn của gia đình. Khi bị bắt, anh đang trên đường từ Long An đi đón vợ đang làm ở một tiệm làm tóc ở quận Bình Thạnh. Phải có nghị lực lắm anh mới vượt qua được những kinh hoàng trong thời gian bị bắt giam. Ngày trở về, anh không dám đi xin việc làm với ý nghĩ không ai muốn nhận một người từng đi tù. Những mặc cảm, tự ti dần dần cũng qua bởi bên anh có người vợ trẻ nắm chặt tay, tin tưởng vào chồng. Hiện anh Lý đang làm thợ hồ cùng cha vợ ở quê nhà. Vợ chồng anh đã có một bé gái.