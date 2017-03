10 tháng xảy ra hơn 800 vụ trộm cướp

Theo công điện, chỉ tính 10 tháng năm 2014, toàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 737 vụ trộm cắp tài sản (tăng 14 vụ bằng 1,9% so với cùng kỳ năm 2013) thiệt hại tổng giá trị khoảng 15,2 tỉ đồng, và 90 vụ cướp giật tài sản (tăng 14 vụ so với năm 2013) thiệt hại khoảng 750 triệu đồng.

Để giải quyết tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan làm tốt công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn… Yêu cầu Công an tỉnh mở đợt cao điểm về tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật và huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ, làm chuyển biến tình hình trộm, cướp trên địa bàn tỉnh.