Bốn phu vàng tử vong: Vợ một cán bộ công an huyện bị tạm giam

Theo đó, bốn bị can bị cơ quan điều tra bắt giữ gồm: Và Bá Nhìa (SN 1993, ngụ xã Mường Lóng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), Cụt Văn Hoanh (SN 1987) và Cụt Văn Bình (SN 1998, cùng ngụ xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn). Người còn lại là bà Văn Thị Hoài Thương (SN 1980, ngụ thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Được biết bà Thương là vợ của một cán bộ Công an huyện Nam Giang.



Trước đó, từ nguồn tin của người dân địa phương xung quanh khu vực hầm khai thác vàng trái phép ở thôn Dung cho hay việc khai thác vàng trái phép đã xảy ra liên tục và từ lâu nhưng chính quyền địa phương chưa truy quét. Chủ của mỏ vàng này là vợ một cán bộ Công an huyện Nam Giang. Chủ tịch thị trấn Thạnh Mỹ, ông Ka Pu Tân cho rằng: “Dân đã báo cáo trước đó nhưng chung chung và không có văn bản. Cùng với đó, tháng 3 vừa qua, chính quyền chuẩn bị đợt tổng truy quét thì đúng vào dịp hiệp thương bầu cử nên chưa truy quét được”.



Hầm vàng vụ ngạt khí khiến bốn người tử vong

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam, bốn người trên bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên và tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Phía cơ quan chức năng sau một thời gian tìm hiểu sự việc, khám nghiệm hiện trường và lấy thông tin liên quan đã tiến hành bắt khẩn cấp bốn bị can trên. Theo đó, Và Bá Nhia là người may mắn thoát khỏi vụ ngạt khí trước đó được triệu tập trong quá trình khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của phía Công an tỉnh và VKSND tỉnh Quảng Nam ngay sau đó.



Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM vào chiều hôm qua (14-4), ông Ka Pu Tân, Chủ tịch thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), đã thừa nhận thiếu sót trong việc quản lý địa bàn, việc những người dân ở địa phương khác đến khai thác vàng trái phép ở khu vực thôn Dung là hoàn toàn trái phép và địa phương không hay biết trước khi xảy ra vụ việc ngạt khí hầm lò khiến bốn người tử vong như báo chí đã thông tin. Trước đó ở khu vực này đã có một người thăm dò khoáng sản trái phép nhưng phía chính quyền địa phương đã phát hiện và truy quét. Sau đó, người này đã cam kết đưa tất cả máy móc ra khỏi khu vực này vào gần cuối năm 2014.

Theo ông Tân, người thăm dò khoáng sản trái phép ở khu vực thôn Dung này trước đây là ông Nguyễn Văn Thành (trú thôn Mỹ Thạnh, thị trấn Thạnh Mỹ). Ngay sau khi được người dân trình báo về vụ việc trên, chính quyền thị trấn đã nhanh chóng tổ chức truy quét và yêu cầu người này phải chấm dứt ngay vụ việc này. Đến ngày 24-10-2014, ông Thành đã cam kết dừng hoạt động và đưa tất cả máy móc cùng phương tiện ra khỏi khu vực thăm dò trái phép.

“Trên địa bàn từ trước đến nay không có chỗ nào được cấp phép khai thác vàng cả, chỉ có một mỏ đá Kim Toàn là được tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác rồi. Đến khi nhận được thông tin về bốn người khai thác vàng ở khu vực nói trên tử vong trong hầm vàng thì chúng tôi đã cử người đến hiện trường, đồng thời trình báo cơ quan cấp trên. Sau khi sự việc xảy ra, phía chính quyền địa phương có hỗ trợ cho nạn nhân trong tỉnh số tiền 2 triệu đồng, còn người ngoài tỉnh thì do kinh phí eo hẹp nên chưa thể hỗ trợ được. Còn ai là chủ của mỏ vàng khai thác trái phép này thì đến thời điểm hiện tại chưa thể kết luận được, đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ” - ông chủ tịch cho biết thêm.

“Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe báo cáo từ phía thị trấn Thạnh Mỹ về vấn đề khai thác vàng này. Khi sự việc xảy ra thì mới biết được. Từ trước đến nay cũng không nghe có thông tin về việc khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Hiện chưa có nguồn tin nào về chủ của khu vực khai thác khoáng sản này. Hiện đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng mới rõ sự việc” - ông Alăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, cho biết UBND thị trấn Thạnh Mỹ chủ quan, không báo cáo sự việc.