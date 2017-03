Lo âu tháo cổng rào sẽ phát sinh tệ nạn

Nhà ông ở cuối hẻm cụt, trước nhà có cổng sắt do chủ cũ xây dựng đã lâu, phường và quận đều công nhận hiện trạng này. Thế nhưng sau đó phường lại cho rằng cổng rào làm ảnh hưởng lối đi chung nên yêu cầu ông tháo dỡ. Không ít người dân xung quanh đã phản ứng quyết định này vì cổng rào nằm cuối hẻm, không còn lối đi nên cũng không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mặt khác, trước đây cũng chính địa phương đã yêu cầu người dân trong khu vực dựng cổng nhằm chống trộm cắp, ngăn không cho những đối tượng lạ tụ tập về đây hút chích gây mất an ninh trật tự cho cả xóm (vì đây là khu vực tương đối phức tạp)... Do vậy việc tháo dỡ như thế này là không hợp lý, địa phương nên để cho người dân tự quản hoặc có biện pháp quản lý khác phù hợp hơn.

Ông Quang thắc mắc thêm: Cổng rào không phải do ông xây mà giờ bỗng dưng ông lại bị ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ là không đúng. Ngoài ra cổng rào bị tháo không biết khu vực có còn yên tĩnh vì ban ngày mọi người còn phải đi làm kiếm sống. Ai sẽ bảo vệ tài sản, an ninh của người dân ở đây?

Ông Phạm Hưng Quốc Bảo (Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh) cho biết dù phường biết rằng khu vực bị rào là hẻm cụt không còn lối đi nhưng vẫn phải tiến hành tháo dỡ cho phù hợp với quy định. Việc người dân cam kết tháo dỡ khi có làm đường, mở rộng hẻm không thuộc thẩm quyền phường giải quyết.

Ông Phan Tấn Lực (Chủ tịch UBND quận Tân Phú) cho biết thêm, hiện nay quận chưa thấy lấn cấn gì trong việc tháo cổng rào. Tuy nhiên, nếu trường hợp tháo cổng làm phát sinh tệ nạn bài bạc, hút chích, phóng uế… thì quận sẽ chỉ đạo công an phường và ban quản lý khu phố tăng cường kiểm tra, xử lý.

THÁI HIẾU ghi