Vụ hai nhà báo bị đánh ở Văn Giang, Hưng Yên: Phải gọi đúng tên, hành xử đúng trách nhiệm!

Xử lý chậm, vòng vo chỉ càng làm mất niềm tin Cho đến giờ, cơ quan công an không trưng ra được bằng chứng hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long có hành vi kích động, nhục mạ, gây rối hay có hành vi cản trở việc cưỡng chế. Trong khi đó, người dân và đồng nghiệp của hai nhà báo có thể xem video, theo dõi diễn biến xử lý và tin rằng hai nhà báo trên đã không có hành vi nào phạm luật. Theo VnExpress, chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các nhà báo cung cấp băng video gốc quay cảnh mình bị đánh để làm rõ. Giả sử đấy không phải là một vụ hành hung, mà là một vụ người dân đánh lực lượng cưỡng chế, gây thương tích cho công an thì Công an tỉnh Hưng Yên có chờ đến khi có video gốc mới làm rõ không? Hay ngay chiều hôm ấy, báo chí sẽ nhận được sự chủ động cung cấp thông tin nhiệt tình, hài rõ tên và tội? Một cuộc cưỡng chế phối hợp nhiều lực lượng, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, chắc chắn phải có kế hoạch chặt chẽ. Trong đó nhiệm vụ, vị trí của từng chiến sĩ đều được bàn trong phương án. Khi xảy ra sự lộn xộn, sĩ quan cảnh sát nào phụ trách khu vực xảy ra lộn xộn ấy phải biết rõ. Vậy mà nửa tháng sau vẫn chưa biết ai đánh nhà báo. Thông tin có thể đến với dân chúng qua nhiều con đường. Giám đốc công an hay chủ tịch tỉnh cũng có nhiều cách ứng xử với công luận tùy theo thẩm quyền và cách nhìn nhận vấn đề của họ. Tuy nhiên, phải xác định niềm tin là thứ mà không một quyền lực hành chính nào có thể cưỡng chế. Trả lời càng chậm, xử lý càng vòng vo thì niềm tin ấy càng mất dần. ĐỨC HIỂN Đây là vụ việc có nhiều khía cạnh pháp lý phải làm rõ và giải quyết theo quy định của pháp luật. Với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm. Ông PHẠM QUỐC ANH, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam