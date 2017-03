Nói xấu trên mạng: Quan chức khó kiện dân

Nghe nói xấu, tổng thống Mỹ đối đáp dí dỏm Tuy được bảo vệ bởi luật pháp chặt chẽ (xử phạt các hành vi vu khống và nói xấu trên mạng), theo tờ The Hollywood Reporter, đa số những người nổi tiếng và giới chính trị gia tại Mỹ thường “bỏ ngoài tai” những đàm tiếu này nếu như lời cáo buộc không gây thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 3-2015 vừa qua thậm chí còn tham dự chương trình truyền hình thực tế Jimmy Kimmel Live để đọc và bình luận về những tin nhắn “nói xấu” ông trên mạng xã hội Twitter. Trước ống kính truyền hình trực tiếp, Obama chỉ cười khẩy khi đọc một phàn nàn rằng tóc ông “ngày một hoa râm” mặc dù ông “không mảy may trăn trở gì đối với những gì đang xảy ra với đất nước”. Một tài khoản Twitter khác còn chế giễu đôi tai hơi to “đặc trưng” của vị tổng thống da màu với tin nhắn: “Làm cách nào để làm cho đôi mắt của Obama sáng lên? Cứ chiếu đèn pin vào hai tai của ông ấy là được!”. Không tức giận, vị tổng thống đương nhiệm của Mỹ thậm chí còn mở lời khen câu đùa của tài khoản này là vô cùng hài hước.