Cán bộ chống buôn lậu bối rối vì bị can thiệp

Tiêu hủy gần 100.000 gói thuốc lá lậu Ngày 11-12, Chi cục QLTT tỉnh Bến Tre phối hợp tiêu hủy gần 100.000 gói thuốc lá lậu và nhiều loại hàng hóa khác do lực lượng chức năng thu giữ từ cuối năm 2014 và trong năm 2015. Trong số này, ngoài thuốc lá lậu còn có gần 2.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, trên 1.900 gói bột ngọt giả nhãn hiệu, hơn 900 mũ bảo hiểm dỏm… Ông La Văn Bé, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Bến Tre, cho biết số lượng thuốc lá lậu và hàng hóa tiêu hủy trong năm 2015 tăng gấp đôi so với năm trước. TÂM PHÚC Tính từ đầu năm đến giữa tháng 11-2015, lực lượng chức năng xử lý gần 187.00 vụ (khởi tố 1.123 vụ/1.281 đối tượng) việc vi phạm (tăng gần 6,5% so với cùng kỳ) và số xử phạt, bán hàng tịch thu sung công, truy thu thuế gần 11.540 tỉ đồng (tăng gần 5,8% so với cùng kỳ).