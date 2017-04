Hàng Việt bị vạ lây từ hàng Trung Quốc

DN Mỹ kiện thép Việt Nam Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương cho hay cuối năm ngoái, liên tiếp hai sản phẩm thép cán nguội và thép cacbon xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ đã bị một số DN sản xuất thép nước này nộp đơn khởi kiện chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Nguyên nhân là do Mỹ áp thuế chống bán phá giá rất cao đối với thép Trung Quốc lên gần 200% và thuế chống trợ cấp hơn 250%. Sau khi Mỹ áp dụng các mức thuế trên, lượng xuất khẩu sản phẩm thép cùng loại từ Việt Nam sang Mỹ tăng đột biến. Do đó, phía Mỹ cáo buộc có hiện tượng chuyển hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam sau đó xuất sang Mỹ để né thuế. ______________________________________ Năm 2016, nước ta đã xuất khẩu tôm sang 90 thị trường, đạt kim ngạch gần 3,2 tỉ USD. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã đặt ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam phải đạt 10 tỉ USD/năm vào năm 2025. Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú, cho hay nhiều thị trường thế giới đã quy định về nguồn gốc xuất xứ vì vậy DN đã liên kết với các hộ nuôi tôm, từ đó xác lập xuất xứ, nguồn gốc cho con tôm Việt Nam. Với chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc thì tôm Việt Nam có thể bán khắp thế giới với giá cao hơn 10%-30% so với hiện nay.