Thanh tra VKSND Tối cao vào cuộc vụ ‘không là cha vẫn bị tội’

Hiện một phó chánh thanh tra của VKSND Tối cao cùng các phòng nghiệp vụ liên quan đang tiến hành làm việc với các đương sự liên quan mà báo từng phản ánh. Thanh tra VKSND Tối cao cũng đã làm việc với luật sư Huỳnh Phước Hiệp, người bào chữa cho bị cáo Sơn, về nhiều nội dung liên quan đến vụ án.

Ngày 26-2, TAND huyện An Phú, An Giang đã đưa vụ án Bùi Văn Sơn giao cấu với trẻ em ra xét xử. Tại tòa, bị cáo Sơn liên tục kêu oan và luật sư bào chữa đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội vì cả ba lần giám định đều cho kết quả bị cáo Sơn không cùng huyết thống với con của cháu L., nạn nhân của vụ án. Luật sư cũng đề nghị đưa ông C. (nguyên lãnh đạo VKSND huyện An Phú) tham gia tố tụng trong vụ án với vai trò là người có liên quan và cần giám định ADN của ông C. xem có liên quan về huyết thống với con của cháu L. hay không để minh oan, giữ uy tín cho ông C. Bởi trong lời khai của cháu L. có nói đến ông C. nhưng công an, VKS huyện lại không lấy lời khai của ông này…

Về việc này, nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng cần giám định ADN của ông C. với ADN của con nạn nhân nhằm minh oan, bảo vệ uy tín cho ông C. vì ông vẫn đang làm việc trong ngành kiểm sát.