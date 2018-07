Thông tin mới vụ Chi cục THADS bị bồi thường hơn 17 tỉ

Hôm nay (26-7) do VKSND Cấp cao cần phải làm rõ một số vấn đề trong hồ sơ vụ án nên TAND Cấp cao tại TP.HCM đã thông báo hoãn phiên xử vụ bị cáo Nguyễn Long Vân (nguyên phó trưởng THA TP Đà Lạt, hiện làm cán bộ văn phòng của Chi cục THADS TP Đà Lạt) kháng cáo kêu oan.

Như chúng tôi từng thông tin, năm 2008, ông Nguyễn Long Vân được giao tổ chức thi hành cho hai bản án mà bà Phạm Thị Hồng phải có nghĩa vụ trả với tổng số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Để thi hành, ông Vân đã kê biên bán một phần diện tích đất của bà Phạm Thị Hồng, người mua trúng đấu giá là Công ty Phương Trang với số tiền hơn 37 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm khoảng 50 triệu đồng.

Cơ quan điều tra kết luận: Tổng tài sản của bà Phạm Thị Hồng là hơn 54 tỉ đồng nhưng ông Vân ủy quyền bán chỉ được hơn 37 tỉ đồng là gây thiệt hại cho bà Hồng hơn 17 tỉ đồng.

Năm 2011, ông Nguyễn Long Vân bị cơ quan điều tra của VKSND Tối cao khởi tố về tội ra quyết định trái pháp luật. Đến năm 2014, VKS lại chuyển sang truy tố ông về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (có hình phạt 3-12 năm tù).



Sau gần chục năm bị khởi tố, ông Vân bị tòa phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ảnh: NGÂN NGA TAND tỉnh Lâm Đồng đã ba lần trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung theo hướng quy kết ông Vân gây thiệt hại hơn 17 tỉ đồng là không có cơ sở.



Năm 2017, bất ngờ cơ quan điều tra lại quay về truy tố tội danh ban đầu là tội ra quyết định trái pháp luật (có khung hình phạt 5-10 năm).

Pháp Luật TP.HCM có bài phân tích của các chuyên gia pháp luật khẳng định việc truy tố ông Vân ở cả hai tội danh trên đều không có cơ sở. Bởi việc mua bán này hoàn toàn công khai, được bán theo giá thị trường, có người chấp nhận bỏ tiền ra mua. Cơ quan điều tra cũng không chứng minh được việc bán đấu giá tài sản của bà Hồng cho người mua trúng đấu giá (Công ty Phương Trang) có sự thông đồng, dìm giá. Do đó, việc để vụ án kéo dài gần 10 năm qua mà VKSND Tối cao cứ loay hoay mãi hết tội danh này qua tội danh khác, không đình chỉ vụ án là làm oan cho bị cáo Nguyễn Long Vân.

Cuối tháng 3-2018, TAND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Dù ông Vân bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 17 tỉ đồng nhưng tòa này cũng chỉ phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội ra quyết định trái pháp luật. Ngoài ra, tòa còn buộc Chi cục THADS TP Đà Lạt bồi thường cho bà Phạm Thị Hồng hơn 17 tỉ đồng. Cơ quan THADS có trách nhiệm bàn giao tài sản cho Công ty Phương Trang theo đúng quy định của pháp luật.

Các bên đều kháng cáo.

Trong đó, Chi cục THADS TP Đà Lạt kháng cáo vì cho rằng việc TAND tỉnh Lâm Đồng buộc tội ông Vân phạm tội ra quyết định trái pháp luật và buộc Chi cục THADS TP Đà Lạt phải bồi thường cho bà Hồng hơn 17,5 tỉ đồng là không đúng với quy định của pháp luật. Bản án sơ chưa xem xét, đánh giá một cách thực sự, khách quan, toàn diện, chính xác nên có nguy cơ dẫn đến oan sai.

Giá khởi điểm mà hội đồng đưa ra bán đấu giá cao gấp hơn hai lần so với mức giá do UBND tỉnh Lâm Đồng quy định và cao hơn so với mặt bằng chung giá cả thị trường địa phương tại thời điểm định giá nơi có tài sản định giá. Mặt khác, hội đồng mới chỉ đưa ra giá khởi điểm (giá sàn) để tổ chức bán đấu giá mà không phải bán tài sản ngay, sau đó sẽ thông qua phương thức bán đấu giá tài sản là hình thức bán công khai, khách quan, minh bạch. Bà Phạm Thị Hồng là người phải thi hành án, do không tự nguyện thi hành, vẫn chiếm giữ, sử dụng và khai thác đối với tài sản đã bị bán đấu giá. Chính tòa cấp sơ thẩm cũng đã nhận định việc bán đấu giá là đúng quy định, do vậy tòa cho rằng hội đồng định giá gây thiệt hại cho bà Hồng hơn 17,5 tỉ đồng là không có cơ sở.

Bị cáo Nguyễn Long Vân cũng làm đơn kháng cáo kêu oan...