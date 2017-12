Chế độ hưu trí 'hậu hĩnh' của cựu lãnh đạo Zimbabwe

Theo chính sách hưu trí do chính phủ Zimbabwe công bố, ông Mugage sẽ được cung cấp ít nhất 20 nhân viên, trong đó có 6 nhân viên an ninh riêng. Tất cả chi phí này sẽ được nhà nước chi trả, tờ The Herald của Zimbabwe cho biết.

Số tiền lương hưu của ông Mugabe hiện vẫn chưa được công bố, tuy nhiên Hiến pháp Zimbabwe quy định lương hưu của một cựu tổng thống sẽ bằng với mức lương khi còn tại nhiệm. Trước đó, truyền thông Zimbabwe từng đưa tin rằng cựu tổng thống 93 tuổi sẽ được nhận một khoản tiền trị giá 10 triệu USD, như một phần của thỏa thuận từ chức. Chính phủ Zimbabwe đã bác bỏ thông tin này.



Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (giữa) rời khỏi một bệnh viện ở Singapore hôm 15-12. Ảnh: AFP.

Trong chính sách hưu trí mới do chính quyền tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa ban hành, ông Mugabe cũng sẽ được nhận 3 chiếc xe hơi riêng, trong đó gồm một chiếc Mercedes Benz S500, một xe bán tải và một xe hơi khác. Các loại xe này được thay mới 5 năm/lần. Tất cả phí nhiên liệu và bảo trì sẽ do chính phủ chi trả.

Về việc đi lại, ông Mugabe và phu nhân Grace sẽ được cấp hộ chiếu ngoại giao và sẽ được sử dụng dịch vụ hàng không hạng nhất hoặc tàu hỏa Zimbabwe với 4 chuyến xuất ngoại/năm.

Ngoài ra, cựu lãnh đạo Zimbabwe cũng sẽ được nhận một căn hộ được trang bị đầy đủ tiện nghi tại bất kỳ nơi nào ông muốn trong thủ đô Harare. Chi phí căn hộ và các dịch vụ giải trí khác cũng sẽ được chính phủ chu toàn.

Chính phủ Zimbabwe cũng sẽ trả toàn bộ chi phí bảo hiểm sức khỏe của vợ chồng ông Mugabe và người giúp việc trong nhà.

Ông Mugabe hồi tháng 11 từ chức khỏi vị trí tổng thống Zimbabwe để tránh bị quốc hội luận tội, sau cuộc binh biến của quân đội. Quyết định của nhà lãnh đạo 93 tuổi chấm dứt 37 năm cầm quyền của ông ở đất nước này. Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa hôm 24-11 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Zimbabwe, cho đến cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 9 năm sau.