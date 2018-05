Thượng đỉnh Mỹ-Triều bị hủy, đồng xu kỷ niệm vẫn cháy hàng

Sáng 24-5 (giờ Mỹ), Nhà Trắng công bố lá thư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng ông Trump sẽ không gặp ông Kim vào tháng tới vốn được xem là hội nghị thượng đỉnh ngoại giao lịch sử.



Đồng xu kỷ niệm về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đang cháy hàng dù Hội nghị sẽ không diễn ra. Ảnh: AP

Việc này dẫn đến những kế hoạch được chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng đều bị hủy bỏ, trong đó có đồng xu kỷ niệm đã lỡ tung ra vào ngày 21-5 vừa qua.

Một mặt của đồng xu là hình chiếc chuyên cơ "Không lực Một" (Air Force One), phía trên là hình con dấu của tổng thống và phía dưới là hình Nhà Trắng. Mặt còn lại in hình Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un "mặt đối mặt" trên quốc kỳ của hai quốc gia. Ngoài ra, phía trên mặt đồng xu này còn in dòng chữ "Đàm phán hòa bình" nhưng không có ngày tháng cụ thể diễn ra đàm phán mà chỉ ghi năm phát hành "2018".

Trước khi thông tin Hội nghị thưởng đỉnh Mỹ - Triều bị hủy, đồng xu vẫn đang được rao bán trên trang shop quà tặng của Nhà Trắng. Vào sáng ngày 24-5, đồng xu kỷ niệm này đã được giảm giá từ 24,95 USD còn 19,95 USD, đồng thời cam kết sẽ thu lại đồng xu nếu thượng đỉnh không diễn ra.



Hai mặt của đồng xu kỷ niệm. Ảnh: BBC

Tuy nhiên, giờ đây đồng xu vẫn đang được lùng mua đến chóng mặt và hầu hết những người mua đồng xu nói rằng họ muốn giữ lại kỷ niệm về sự kiện lịch sử này dù cho kết quả ra sao.

Anthony Zurcher, phóng viên BBC nhận định đồng xu này có thể sẽ giống với đồng xu "Silver Dollar1804", một đồng xu được làm với số lượng hạn chế để làm quà tặng ngoại giao và giờ đây đang có giá khoản 7,5 triệu USD.

Trước đó, vào ngày 22-5, một bộ phận nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích việc phát hành đồng xu quá sớm trước khi hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra là một hành động hấp tấp của Nhà Trắng. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã lên tiếng đính chính rằng họ không làm ra đồng xu đó. Thiết kế và sáng kiến làm đồng xu thuộc trách nhiệm của Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng – một đơn vị hỗ trợ truyền thông toàn cầu cho Tổng thống và đội ngũ Nhà Trắng và đơn vị này mới phải chịu trách nhiệm trong việc thiết kế và phát hành đồng xu.

Kể từ năm 2003, Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng chịu trách nhiệm làm các đồng xu để kỷ niệm những chuyến công du nước ngoài của Tổng thống. Những đồng xu kỷ niệm này thường để làm quà tặng quan khách nước ngoài, các nhà ngoại giao hoặc các thành viên quốc phòng. Ngoài ra, một số có thể được bán thông qua Shop Quà tặng của Nhà Trắng.