IS tìm đến châu Á sau lệnh cấm Hồi giáo của ông Trump?

Châu Á đang có nguy cơ trở thành điểm đến được lựa chọn hàng đầu của các phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sắc lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ.



South China Morning Post dẫn lo ngại của nhiều quan chức chống khủng bố ở khu vực rằng lệnh cấm của ông Trump cộng với thực tế Mỹ đang cầm đầu liên quân truy quét IS ở Trung Đông sẽ khiến IS mở rộng mạng lưới ở châu Á, đặc biệt ở Đông Nam Á.

“Tăng áp lực quân sự lên IS ở Syria và Iraq đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều phần tử IS hướng về châu Á”- đại diện Văn phòng về Ma túy và Tội phạm LHQ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương (UNODC) Jeremy Douglas trả lời phỏng vấn This Week in Asia gần đây. Theo đánh giá của ông Douglas, nguy cơ các phần tử IS gốc châu Á quay về tấn công quê hương rất lớn.

UNODC ước tính có khoảng 516 người Indonesia, 100 người Philippines, 100 người Malaysia và 2 người Singapore đang chiến đấu trong hàng ngũ IS ở Syria và Iraq. Chỉ cần một số trong số các phần tử này quay lại đất nước thì “những con cáo đơn độc” này đã là nguy cơ rất lớn với an ninh các nước này và cả khu vực.



Cảnh sát Indonesia canh gác hiện trường một nghi can IS tấn công cảnh sát ở Tangerang (tỉnh Banten, Indonesia). Ảnh: REUTERS



Hồi tháng 1, công ty đánh giá rủi ro Steve Vickers and Associates (Hong Kong) đặc biệt cảnh báo châu Á không chủ quan trước nguy cơ trở thành mục tiêu của IS. Đặc biệt là các địa điểm đông người phương Tây tụ tập, như đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) – nơi có các sòng bài lớn. Giám đốc Steve Vickers từng làm việc tại Văn phòng Tình báo Tội phạm của cảnh sát Hong Kong.

Đây không phải lần đầu tiên Steve Vickers and Associates đưa ra cảnh báo này. Theo báo cáo năm 2016 của Steve Vickers and Associates, Macau là nơi tổng hòa quyền lợi của cả ba nhóm người Trung Quốc, Mỹ và Do Thái – và điều này gây hứng thú lớn cho IS. Hai tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson và Steve Wynn là người gốc Do Thái, và là hai tay bạc lớn mở Macau.

Nói với This Week in Asia, một số nguồn tin an ninh Macau cho biết vài tháng gần đây chính quyền Macau đã tăng kiểm tra an ninh khách đến chơi bạc, đặc biệt khác đến từ các nước Hồi giáo hoặc từ Philippines sang. Vì theo Steve Vickers and Associates, “Philippines là nước rất dễ bị IS xâm nhập vì an ninh biên giới kém, cộng thêm sự tồn tại của mạng lưới Hồi giáo cực đoan ở miền nam”.

Cần nhớ lại hồi tháng 8-2015 Indonesia đã bắt sáu nghi can âm mưu nã pháo từ đảo Batam vào vịnh Marina ở Singapore. Cảnh sát đã phải bố ráp rất nhiều nơi mới bắt được sáu nghi can này, vũ khí cũng đã được tịch thu.

Theo cảnh sát Indonesia, nhóm nghi can này hoạt động dưới sự chỉ đạo của Muhammad Bahrun Naim – công dân Indonesia đang chiến đấu cho IS ở Syria. Nhân vật này cũng được cho là có liên quan đến vụ khủng bố ở Jakarta hồi tháng 1 làm tám người chết.