Dulux giới thiệu sơn chống ẩm, chống thấm nước

AkzoNobel - nhà sở hữu thương hiệu sơn Dulux và Maxilite vừa giới thiệu dòng sơn Dulux cải tiến giúp mang lại những hiệu ứng tốt nhất cho ngôi nhà, gồm: chất chống thấm Dulux Aquatech Flex, sơn Dulux Ambiance 5 in 1, sơn Dulux Inspire Interior Sheen và sơn dành cho bề mặt kim loại Hammerite Direct Rust.



Các dòng sản phẩm sơn mới ra mắt



Trong đó, Dulux Aquatech Flex là chất chống thấm siêu dành cho tường đứng ngoại thất, rất phù hợp cho khu vực miền Bắc với tính năng vượt trội. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Elastoproof tiên tiến, cho màng sơn đàn hồi tốt, chắc và không thấm nước, giúp bảo vệ bề mặt sơn lâu bền hơn, ngăn chặn hiện tượng thấm ẩm do mưa lớn và khí hậu ẩm ướt. Sản phẩm dễ sử dụng và không cần trộn với xi măng, có màu xám nhạt và xám đậm.



Dulux Ambiance 5 in 1 được biết đến là dòng sơn nội thất cao cấp, có chất lượng vượt trội, mang đến cho ngôi nhà bề mặt láng mịn và gam màu sắc nét. Hoặc dòng sơn Dulux Inspire Interior Sheen giúp duy trì vẻ đẹp của căn nhà với lớp sơn sáng bóng, láng mịn với độ che phủ cao. Ngoài ra, còn có sơn dành cho bề mặt kim loại Hammerite Direct To Rust tối ưu nhờ lớp phủ chống ăn mòn và trang trí cho kim loại. Hammerite Direct To Rust với công nghệ bảo vệ kép DualTech vượt trội giúp ngăn ngừa rỉ sét gây ra bởi hơi nước và độ ẩm.