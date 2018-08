Sôi động phân khúc đất nền Thuận An, Bình Dương

Trong đó, đất nền vẫn là phân khúc chủ lực, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khách hàng có nhu cầu an cư lẫn đầu tư.



Thị trường đất nền tăng trưởng tốt

Rất đông khách hàng tìm đến Thuận An để săn tìm nhà, đất.



Thời gian qua, thị trường bất động sản Bình Dương không ngừng sôi động, đặc biệt tại những khu vực phát triển như: Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An, thị xã Bến Cát... Trong đó, phân khúc đất nền luôn được ưu tiên săn đón do tỷ suất sinh lời cao và tâm lý mua đất “làm của để dành” của phần đông người Việt.



Một số khảo sát cho thấy, thị trường đất nền Bình Dương ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, đem lại hiệu quả đầu tư cho khách hàng. Theo đó, tại khu vực TP. Thủ Dầu Một, các dự án khu dân cư tại khu vực phường Hiệp Thành, Phú Mỹ có mức giá từ 20 - 25 triệu đồng/m2 vào thời điểm cuối năm 2017 đến nay đã tăng khoảng 28 - 32 triệu đồng/m2. Tại các dự án khu dân cư ở khu vực thị xã Dĩ An, giá tăng từ 18 – 20 triệu đồng/m2 lên 25 - 28 triệu đồng/m2. Tại thị xã Bến Cát, giá đất nền dự án tăng từ khoảng 20% - 30%, tương đương từ 4 - 5 triệu đồng/m2. Có vị trí giáp với TP.HCM, giá đất nền dự án tại thị xã Thuận An cũng có sự tăng trưởng tốt từ 20% - 30%, nếu như cuối năm mức giá dao động từ 17 – 19 triệu đồng/m2 thì nay đã tăng lên từ 24 – 28 triệu đồng/m2 tùy khu vực.

Ông Trần Khắc Thạch, Chủ tịch Hiệp hội BĐS tỉnh Bình Dương cũng khẳng định “Đất nền vẫn là phân khúc chủ lực của thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương năm 2018”.

Hạn chế nguồn cung mới tại thị xã Thuận An

Là đô thị cửa ngõ của Bình Dương, Thuận An có vị trí tiếp giáp với TP.HCM và kết nối dễ dàng với Đồng Nai thông qua các tuyến đường Quốc lộ 13, đường tỉnh 743, đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Thị xã Thuận An có quy mô dân số 520.140 người (năm 2018), mật độ dân số 6.214 người/km2. Mặt khác, với 3 khu công nghiệp (KCN VSIP, KCN Việt Hương, KCN Đồng An) và 2 cụm công nghiệp (An Phú, An Thạnh) cùng hơn 2.368 doanh nghiệp đang hoạt động. Thị xã Thuận An đang thu hút đông đảo các chuyên gia, lao động trẻ nhập cư đến sinh sống và làm việc mỗi năm, vì thế nhu cầu nhà đất tại đây là rất lớn.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, thị xã không ghi nhận thêm nguồn cung đất nền dự án mới. Vì thế, khi vừa được công bố ra thị trường, dự án Khu dân cư Thiên Phúc đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu đầu tư và an cư tại Bình Dương với nhiều lợi thế nổi bật.

Dự án có vị trí đắc địa khi tọa lạc trên mặt tiền đường Tỉnh lộ 743, kết nối trực tiếp với thành phố Mới Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một. Chưa đến 15 phút để di chuyển đến trung tâm TP.HCM và thành phố Biên Hòa thông qua các tuyến giao thông như: Tỉnh lộ 743, Tỉnh lộ 746, Tỉnh lộ 745, Tỉnh lộ 747, Quốc lộ 13, đường Vành Đai 3, đường Mỹ Phước - Tân Vạn…

Sở hữu vị trí ngay trung tâm thị xã, các tiện ích chất lượng đều hiện hữu sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu làm việc, học tập, y tế và giải trí của cư dân như khu công nghiệp VSIP, bệnh viện Quốc tế Columbia, bệnh viện Quốc tế Miền Đồng; trường Quốc tế Việt Nam – Singapore, trường Đại học Bình Dương; siêu thị Aeon Mall, Big C, Lotte Mart; sân golf Sông Bé…

Dự án hiện đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, các tuyến đường giao thông nội khu, các hạng mục cây xanh, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng đều đã hoàn thiện. Khu dân cư Thiên Phúc còn là dự án hiếm hoi tại Thuận An có không gian sống biệt lập, an ninh được đảm bảo 24/24. Các hoạt động bảo trì hệ thống, chăm sóc cảnh quan môi trường luôn được ban quản lý dự án quan tâm sát sao và thực hiện chặt chẽ. Bên cạnh đó, dự án còn có pháp lý minh bạch, sổ riêng từng nền, khách hàng mua đất tại dự án có thể xây dựng ở ngay. Những yếu tố trên cũng góp phần giúp Khu dân cư Thiên Phúc được đánh giá cao về tính thanh khoản, trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn.