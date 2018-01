Bà Mỹ Thanh ‘dính’ gì ở dự án của công ty chồng?

Đang kiểm tra vi phạm liên quan đến bà Mỹ Thanh Tại cuộc họp báo của tỉnh Đồng Nai chiều 10-1, Pháp Luật TP.HCM đã đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Đông Nai về sai phạm của bà Mỹ Thanh liên quan đến dự án của Công ty Cường Hưng. Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói: “Trước đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo, tuy nhiên phó bí thư Tỉnh ủy cũng đã có đơn giải trình và hiện nay UBKTTƯ đang làm tiếp tục. Với vai trò chủ trì cuộc họp hôm nay, tôi xin trả lời là chờ quyết định của UBKTTƯ, khi đã kiểm tra xong, có quyết định chính thức thì tỉnh sẽ thông báo cho các nhà báo được biết. Còn hiện nay thì đang trong quá trình kiểm tra”.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trả lời tại cuộc họp báo ngày 10-1. Ảnh: T.TUYỀN

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15 (từ ngày 27 đến 30-6-2017), UBKTTƯ đã quyết định kỷ luật về Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Mỹ Thanh.

Sau đó bà Mỹ Thanh có đơn khiếu nại liên quan đến kết luận của UBKTTƯ. Tuy nhiên, UBKTTƯ sau đó kết luận giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo bà Thanh do các sai phạm liên quan. Theo kết luận của UBKTTƯ, trong thời gian giữ các cương vị tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Công Thương, bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Mỹ Thanh tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, chủ tịch HĐTV là vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng. Tiếp đó, trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, bà Mỹ Thanh có vi phạm, khuyết điểm như: Ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án khu dân cư thương mại xã Phước Tân; vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm. Bà Mỹ Thanh cũng đã ký các văn bản của UBND tỉnh không thuộc lĩnh vực phụ trách để cấp phép và gia hạn cho Công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của UBND tỉnh. Ngoài ra, bà Mỹ Thanh còn ký văn bản chấp thuận hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT đường chuyên dùng cho Hợp tác xã An Phát nhưng không thông qua tập thể UBND tỉnh, chưa báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư. Bà Mỹ Thanh được xác định đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm khi kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không đúng quy định của Đảng và Nhà nước.