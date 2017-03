Vạch trần âm mưu của lực lượng phản động chống phá Việt Nam

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 9, phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội) thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)



Trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Việt Nam, báo An ninh của Bộ An ninh Lào, đã đăng tải loạt bài về âm mưu, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, lực lượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng tự do dân chủ, nhân quyền cũng như các sự kiện thời sự diễn ra trong nước để tuyên truyền, xuyên tạc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV của Việt Nam nói riêng và chống phá cách mạng Việt Nam nói chung, qua đó, giáo dục ý thức giác ngộ cách mạng, tinh thần cảnh giác của người dân và lực lượng an ninh Lào trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch."



Theo báo trên, để thực hiện toan tính, lực lượng phản động đã chủ động, thậm chí rất táo tợn, công khai lôi kéo các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn có tư tưởng chống đối cách mạng đang sống trong nước và lưu vong ở nước ngoài để kết hợp tán phát tài liệu, thông tin tuyên truyền, xuyên tạc mọi đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.



Các phần tử này sử dụng mạng xã hội hô hào, cổ vũ phong trào “ứng cử tự do”. Khi các ứng cử viên tự do không được hội đủ yếu tố, tiêu chí cần thiết để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội thì các phần tử này lại hô hào “tẩy chay bầu cử."



Các phần tử này coi thời gian trước cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của Việt Nam lần này là cơ hội để các phần tử này tạo sự hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhân dân.



Đáng chú ý là tổ chức phản động “Việt Tân” và các tổ chức phản động khác từng đưa lực lượng từ Việt Nam sang Thái Lan, Malaysia huấn luyện về phương thức lật đổ theo kiểu “cách mạng màu,” “đấu tranh bất bạo động.” Một trong những thủ đoạn của các phần tử này là ra sức xuyên tạc cho nhiều người hiểu sai lệch về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh, các phần tử này từng mở 4 khóa huấn luyện cho hàng chục tri thức, sinh viên, hình thành các nhóm chi bộ “Việt Tân” nhằm lôi kéo những người khiếu kiện, phát triển lực lượng ở các khu công nghiệp lớn. Các thế lực phản động cũng đã tổ chức nhiều đợt thu thập chữ ký vào thỉnh nguyện thư với quy mô lớn gửi chính quyền Mỹ.



Từ sau Đại hội Đảng XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan công an đã thu được nhiều bằng chứng về âm mưu của Việt Tân và các tổ chức phản động lợi dụng các cuộc biểu tình “phản đối Trung Quốc” để tập dượt “cách mạng màu” ở Việt Nam. Thực chất âm mưu chống phá của các thế lực phản cách mạng trước bầu cử là nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các phần tử này đã xác định bấy lâu nay.



Báo trên kết luận: "Thực tiễn cho thấy hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chống cách mạng Việt Nam đang diễn ra ngày càng quyết liệt cả về cường độ, tính chất, nội dung cũng như phương thức thủ đoạn. Chúng ta cũng cần nhận thức rõ ràng rằng việc phủ nhận, xuyên tạc nhằm chuyển hóa chế độ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là mục tiêu không hề thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản cách mạng mà họ đã thể hiện từ hàng chục năm nay. Vì vậy, cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch”./.

Theo Vietnam+