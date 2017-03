Giảm mức ngân sách để lại, TP.HCM sẽ xoay xở ra sao?

Nên ưu tiên đầu tư cho TP.HCM Hiện nay trần nợ công đang sát ngưỡng quy định, áp lực trả nợ lớn nên trong đề án tái cơ cấu lần này mà Chính phủ trình có đề cập đến tái cơ cấu thu chi ngân sách, phân bổ ngân sách làm sao đạt được mục tiêu tăng nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tương lai. Việc phân bổ ngân sách đó theo trình tự ưu tiên là an ninh quốc gia, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, các dự án hạ tầng... Trong đề án của Chính phủ cũng nhìn nhận rằng tình trạng quá tải về giao thông, bệnh viện, trường học,… ở các TP lớn là bài toán cần tính đến. TP.HCM và Hà Nội là bộ mặt kinh tế tài chính, xã hội của cả nước, nếu để tình trạng ngập úng, kẹt xe ở các TP này kéo dài, nhà đầu tư nước ngoài sẽ cảm nhận thế nào về Việt Nam? Do đó chúng ta cần có chính sách ưu tiên đầu tư ở những khu vực này. Theo tôi, trung ương nên để TP được giữ lại 21% phần thu NSNN. Điều này giúp TP vừa hoàn thành chỉ tiêu ngân sách năm 2017 và đóng góp chung cho ngân sách cả nước. Trong trường hợp Quốc hội giảm tỉ lệ điều tiết NSNN cho TP.HCM xuống mức 18%, Chính phủ cần cho TP.HCM một số cơ chế cũng như tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn khác ngoài NSNN. Chẳng hạn như ODA, nguồn từ nước ngoài,… TP.HCM cần có thêm cơ chế tự chủ trong quyết định ngân sách. Cơ chế ở đây được thể hiện qua quy định đấu thầu, chỉ định thầu, cấp phép đầu tư, bộ máy lãnh đạo,… Đại biểu Quốc hội TRẦN HOÀNG NGÂN, TP.HCM Cần cơ chế đột phá thật sự Trên địa bàn TP.HCM có một số điểm nóng về ùn tắc giao thông như khu vực Tân Sơn Nhất (cửa ngõ giao thương quốc tế lớn của miền Nam - NV), cảng Cát Lái (cảng container lớn của miền Nam và cả nước - NV)… Muốn giải tỏa được ùn tắc giao thông, chỉ còn cách phải đầu tư nhiều hơn nữa về hạ tầng. Giao thông các khu vực này thông thoáng thì mới tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, giúp tạo nguồn thu ngân sách cho trung ương và TP.HCM. Thực tế với 23% nguồn thu được giữ lại mà nguồn vốn ngân sách TP mới đáp ứng 30% nhu cầu phát triển mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Vì vậy, nếu thời gian tới tỉ lệ này giảm tiếp, TP sẽ rất khó khăn. TP.HCM có nhiều điều kiện để thu hút nguồn vốn xã hội hóa nhưng đối với các công trình hạ tầng không thể áp dụng phương thức BOT tràn lan. Vì vậy, nếu cắt giảm ngân sách để lại của TP, ngân sách trung ương cần hỗ trợ thêm cho TP những công trình cụ thể. Cạnh đó, trung ương phải cho TP cơ chế riêng, đột phá thật sự trong phát triển về hạ tầng giao thông và chống ngập để TP chủ động trong đầu tư các công trình theo danh mục… Ông BÙI XUÂN CƯỜNG, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM TRÀ PHƯƠNG - GIA NGHĨA ghi