Phó chánh TTGT nhận hàng trăm triệu tiền “bảo kê”

“Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò các cá nhân có liên quan đến vụ việc vừa xảy ra tại Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ để xác định kẻ chủ mưu”. Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết như vậy tại cuộc họp báo trưa 16-9 để cung cấp thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Minh Tâm, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ, vào trưa 15-9.





Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định chủ mưu của đường dây. Ảnh: GIA TUỆ

Ông Tâm được cơ quan công an xác định có liên quan tới Võ Hoàng Anh, Lý Hoàng Minh (nguyên đội trưởng và đội phó Đội Thanh tra GTVT số 3) và Đoàn Vũ Duy (nguyên đội trưởng Đội Thanh tra GTVT số 11) đã bị bắt trước đó do nhận tiền của nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải Cần Thơ và một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, ngoài số tiền 3,4 tỉ đồng do các thuộc cấp đã nhận để “bảo kê” cho 60 DN vận tải, Tâm còn thừa nhận đã đứng ra bảo kê cho chín DN vận tải từ năm 2014 đến nay để nhận số tiền khoảng 367 triệu đồng. “Đến thời điểm hiện nay, công an xác định số tiền do các cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) nhận từ các DN vận tải đã lên đến gần 4 tỉ đồng” - Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.

Cũng theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò các cá nhân có liên quan, đặc biệt là xác định vai trò chủ mưu. “Cơ quan điều tra cũng đang phân loại các DN có liên quan đến đường dây bảo kê này” - Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói thêm.