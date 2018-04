Nữ tiến sĩ Việt được thế giới vinh danh

GS-TS VÕ VĂN TỚI, Trưởng bộ môn Kỹ thuật y sinh, ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM): “TS Hiệp là nguồn cảm hứng dấn thân làm khoa học” Nhìn quá trình trở về để bắt đầu từ con số 0 to tướng tại Việt Nam của TS Hiệp, tôi cảm nhận ngoài tài năng, Hiệp còn có một ý chí mạnh mẽ mới vượt qua được những khó khăn ấy. Giờ đây, nhiều em sinh viên dưới sự hướng dẫn của Hiệp đã nhận được nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học, học bổng du học nước ngoài. TS Hiệp đã truyền cảm hứng, sự tự tin nghiên cứu khoa học cho các em sinh viên, đặc biệt là các em nữ. __________________________________________________ TS Nguyễn Thị Hiệp hiện là giảng viên bộ môn Kỹ thuật y sinh, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), có nhiều công trình nghiên cứu về các vật liệu ứng dụng trong y học và tương tác của chúng lên tế bào và mô được công bố trên các tạp chí khoa học, bài báo trong nước lẫn ngoài nước, hội nghị quốc tế. - Năm 2016, giành học bổng “Nhà nghiên cứu khoa học trẻ tài năng” (L’Oreal National Fellowship) với đề tài “Biến tinh thể bề mặt titanium bằng collagen nhằm tăng khả năng bám dính mô mềm trong cấy ghép implant, nha khoa phục hồi”. - Năm 2017, giải nhất Giải thưởng Khoa học ASEAN-Hoa Kỳ cho các nghiên cứu tập trung vào các vật liệu sinh học như keo sinh học và các bộ dụng cụ khâu vết thương không dùng kim có thể sử dụng dễ dàng để thực hiện sơ cứu hiệu quả tại nhà và giảm thiểu vấn đề do việc đô thị hóa. - Mới đây nhất, TS Hiệp được vinh danh “Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới” do Quỹ L’Oréal và Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) trao tặng ngày 21-3 tại Pháp.