10 lợi thế vượt trội giúp Vinhomes Green Paradise thu hút giới đầu tư 17/10/2025 12:25

(PLO)- Vinhomes Green Paradise có quỹ đầu tư hơn 10 tỷ USD từ Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup. Dự án có vị trí tiếp giáp biển Đông và rừng nguyên sinh đã tạo đà thuận lợi cho BĐS cũng như du lịch nghỉ dưỡng Cần giờ phất cờ lọt top khu đô thị lấn biển chuẩn đẳng cấp quốc tế. Sự hoành tráng của dự án đang rầm rộ khiến khách hàng và các nhà đầu tư chờ đợi.

Hãy cùng VINHOME.LAND điểm qua 10 lợi thế vượt trội giúp Vinhomes Green Paradise thu hút giới đầu tư trong bài viết bên dưới.

Phối cảnh dự án lấn biển Vinhomes Green Paradise﻿ với quy mô 2870ha.

Tính đến tháng 10-2025 dự án đã và đang tiến hành khai thác hoàn thiện về hạ tầng nội khu, mặt bằng cũng như phân chia các mặt trận phân khu chỉnh chu. Dự kiến với tiến độ 24/7 Vinhomes Green Paradise sẽ sớm bàn giao và trở thành khu đô thị biển mang giá trị bền vững. Điểm qua 10 lợi thế vượt trội khiến khu đô thị lấn biển Vinhomes Cần Giờ xứng đáng là cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Tổng quan quỹ đầu tư lớn mạnh

Vinhomes Green Paradise là sản phẩm được Vinhomes đầu tư, dự kiến lên đến 10 tỷ USD. Đây là dự án mang tầm cỡ quốc tế, xứng đáng với “ông trùm” BĐS nổi tiếng thuộc Vingroup. Từ kế hoạch đến thực thi thi công đã khẳng định chủ đầu tư đang rất tâm huyết với dự án này. Hơn nữa khu đô thị lấn biển còn được UBND TPHCM vô cùng quan tâm, thể hiện bàn đạp cho sự phát triển của BĐS khu vực Cần Giờ và du lịch nghỉ dưỡng TPHCM.

Vị trí chiến lược

Trước quỹ đất trung tâm TPHCM ngày càng hạn hẹp thì việc tấn công sang các khu vực lân cận như Cần giờ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nơi đây lại sở hữu vị trí 3 mặt giáp biển Đông và 1 mặt giáp khu vực rừng nguyên sinh tự nhiên. Chính điều này đã “nâng cấp” Vinhomes Green Paradise lên một tầm cỡ khác biệt.

Dự án không chỉ có sự thuận lợi ở kết nối giao thông, nhất là các tuyến huyết mạch mà còn tạo điều kiện để phát triển kinh tế cửa ngõ phía Đông Nam của TPHCM. Với các nhà đầu tư khi muốn đầu tư dự án BĐS điều đầu tiên quan tâm đó chính là vị trí. Vinhomes Green Paradise đã “nắm thóp” được điều này, chỉ chờ đợi cơ hội tăng giá trong tương lai.

Hạ tầng giao thông đồng bộ

UBND TPHCM chủ trương đẩy mạnh tốc độ hoàn chỉnh của hạ tầng, tạo cú hích lớn giúp Vinhomes Green Paradise “rung đùi” tăng giá. Cụ thể, dự án khu đô thị được hưởng lợi từ chính hạ tầng, nhất là các tuyến huyết mạch như cao tốc Bến Lức- Long Thành, cảng quốc tế Cần giờ hay nhiều tuyến đường, cầu đang được xây dựng khác.

Rừng ngập mặn tự nhiên

Điểm nhấn khác biệt của Vinhomes Green Paradise đó chính là nằm ngay tại khu có thiên nhiên độc đáo. Dân cư, du khách khi sinh sống ở đây vừa tận hưởng cuộc sống đẳng cấp hiện đại vừa được trải nghiệm sự nhẹ nhàng, hoang sơ của rừng ngập mặn tự nhiên. Đây là lợi thế để tạo nên tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng cho Cần Giờ trong tương lai gần.

Thiên nhiên độc đáo và hệ sinh thái rừng ngập mặn: Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên từ rừng ngập mặn, Cần Giờ có lợi thế về môi trường sống trong lành và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Tiện ích hoàn hảo, đẳng cấp thượng lưu

Vinhomes Green Paradise tích hợp hàng loạt tiện ích nội khu chất lượng. Đảm bảo đầy đủ về nhu cầu cuộc sống cũng như nghỉ dưỡng: trường học, bệnh viện, các khu giải trí, bến du thuyền… Dự án dự kiến trong tương lai sẽ mang đến cho dân cư một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, vươn tầm quốc tế. Đây cũng chính là lợi thế giúp nhà đầu tư có kế hoạch dài hạn trong tương lai.

Tiềm năng vượt giá bền vững

Hiện nay khu vực Cần Giờ đang là trọng điểm phát triển cả về BĐS, hạ tầng giao thông, kinh tế và cả du lịch. Với định hướng trở thành khu đô thị lấn biển đầu tiên của TPHCM, Vinhomes Green Paradise tạo nên tiềm năng giá trị bền vững. Không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cả về tương lai. Hứa hẹn trở thành điểm an cư, du lịch cho nhiều khách hàng thuộc phân khúc cao cấp.

Định vị đô thị biển đẳng cấp quốc tế

Không như những khu đô thị khác, Vinhomes Green Paradise sở hữu nhiều lợi thế vượt trội. Kiến tạo nên một khu đô thị lấn biển khác biệt. Không đơn giản là nghỉ dưỡng truyền thống mà còn là một chuẩn mực sống vô cùng đẳng cấp. Chắc chắn là sản phẩm thu hút đầu tư cũng như tạo nên giá trị sinh lời.

Đầu tư lướt sóng, lâu dài đều mang lại giá trị

Dù nhà đầu tư có dự định lướt sóng hay lâu dài thì Vinhomes Green Paradise vẫn đáp ứng được nguồn lợi nhuận hấp dẫn. Nắm chắc về vị trí, hạ tầng cũng như tiềm năng lớn mạnh nên dự án sẽ tạo nên cơ hội thuận lợi. Theo nhận định của các chuyên gia, Vinhomes Cần Giờ sẽ nằm chờ tăng giá ngay khi giai đoạn 1 bắt đầu mở bán.

Chính sách phát triển ưu đãi

TPHCM ưu tiên phát triển các dự án mang đến nguồn lợi cho kinh tế, du lịch biển. Trong đó, Vinhomes Green Paradise cũng là một trong những “nước cờ” đúng đắn với chính sách hỗ trợ đầu tư của UBND TPHCM. Mọi hoạt động của dự án đều hướng đến phát triển bền vững và lâu dài.

Khẳng định lại một lần nữa, Vinhomes Green Paradise đang tạo nên rất nhiều lợi thế để nhà đầu tư chắc chắn gia tăng nguồn lợi nhuận. Theo đó, dự án đang phân chia thành các giai đoạn và sẽ sớm hoàn thành bàn giao như kế hoạch. Nhà đầu tư nên xuống tiền để nhận các ưu đãi đặc biệt ngay sau khi mở bán giai đoạn 1 vào cuối 2026 - 2027.

Ngoài ra, chủ đầu tư Vinhomes đang mở bán dự án căn hộ The Opus One là phân khu căn hộ cao cấp nằm trong đại đô thị Vinhome Grand Park (TP. Thủ Đức cũ), quy mô 23.098m2 bao gồm 4 tòa tháp cao 32–34 tầng với 1.952 sản phẩm căn hộ Studio và căn hộ 1 - 3 PN. Đây là sản phẩm căn hộ compound đẳng cấp, mang phong cách resort hiện đại.

Nếu như nhà đầu tư đang cân nhắc, cần tham khảo chi tiết từng loại hình và bằng giá thì hãy liên hệ thông tin bên dưới để nhận các ưu đãi sớm nhất.