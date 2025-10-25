6 sự kết hợp thực phẩm bất ngờ giúp tăng cường sức khỏe trong mùa lạnh 25/10/2025 07:21

Nhiều người trong chúng ta rất chú trọng đến việc tiêu thụ thực phẩm bổ dưỡng, nhưng liệu bạn đã biết rằng việc phối hợp một số loại thực phẩm lại với nhau thực sự có thể gia tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất của cơ thể, từ đó nâng cao lợi ích sức khỏe?

Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ mẹo kết hợp thực phẩm thông minh giúp tối đa hóa khả năng hấp thụ dưỡng chất và nâng cao sức khỏe toàn diện. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Theo Bác sĩ Karan Rajan, một bác sĩ phẫu thuật thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) và là nhà sáng tạo nội dung sức khỏe có uy tín, đã chia sẻ những công thức kết hợp thực phẩm thông minh nhằm tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tổng thể và tinh thần. Bác sĩ đã nhấn mạnh rằng, việc áp dụng mẹo kết hợp thực phẩm này tạo ra hiệu ứng hiệp đồng, giúp tối đa hóa quá trình hấp thụ.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm nên được phối hợp với nhau, theo mẹo kết hợp thực phẩm của chuyên gia, nhằm tăng cường hấp thụ dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể.

Quả việt quất + Quả óc chó

Theo Tiến sĩ Rajan, việc tiêu thụ quả việt quất và quả óc chó cùng nhau sẽ phối hợp polyphenol từ quả việt quất với omega-3 từ quả óc chó, tạo nên nguồn dưỡng chất mạnh mẽ, bảo vệ chức năng não bộ.

Cà phê + Ca cao

Theo chuyên gia, nếu bạn áp dụng mẹo kết hợp thực phẩm này bằng cách trộn ca cao vào cà phê, caffeine trong cà phê và theobromine trong ca cao sẽ kết hợp để tăng cường tâm trạng, sự tỉnh táo và sự minh mẫn về tinh thần.

Yến mạch + Sữa chua

Tiến sĩ Rajan giải thích: "Khi bạn ngâm yến mạch với sữa chua, beta-glucan prebiotic từ yến mạch sẽ bổ sung cho các vi khuẩn sống (probiotics) từ sữa chua, tạo ra hiệu ứng cộng sinh tự nhiên, thúc đẩy sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột."

Phô mai dê + Trứng

Nhà sáng tạo nội dung về sức khỏe này giải thích rằng, việc thực hiện mẹo kết hợp thực phẩm này (phô mai dê với trứng) có thể tăng cường khả năng hấp thụ canxi từ phô mai, nhờ vào hàm lượng vitamin D có sẵn trong trứng.

Bông cải xanh + Mù tạt

Bác sĩ phẫu thuật cho biết: "Nếu bạn tiêu thụ bông cải xanh với mù tạt, enzyme myrosinase trong mù tạt sẽ giúp kích hoạt hợp chất chống viêm mạnh sulforaphane có trong bông cải xanh và tăng khả năng sinh khả dụng của hợp chất này."

Chanh + Trà xanh

Theo chuyên gia lưu ý rằng, khi vắt chanh vào tách trà xanh, hành động này sẽ giúp tăng cường hấp thụ chất chống oxy hóa. Cụ thể, vitamin C trong chanh giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất chống oxy hóa hơn từ trà.