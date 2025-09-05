7 mẹo nấu ăn đơn giản giúp người tiểu đường sống khỏe 05/09/2025 08:18

(PLO)- Kiểm soát bệnh tiểu đường bao gồm những thay đổi đơn giản trong nấu nướng như chọn ngũ cốc nguyên hạt, giảm dầu mỡ và muối, cũng như lên kế hoạch bữa ăn.

Chỉ cần thực hiện những thay đổi nhỏ trong cách nấu nướng, bạn đã có thể kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Dưới đây là bảy thói quen nấu ăn đơn giản và hiệu quả giúp bạn có chế độ ăn lành mạnh hơn.