Kẻ trộm 8 tỉ ở Vĩnh Long từng làm thuê cho nạn nhân

Liên quan đến vụ trộm hơn 8 tỉ đồng, ngày 30-10, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy tìm thêm một đối tượng có liên quan là Đặng Văn Đoàn (tên gọi khác là Phương, Miên, 40 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ).

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khỏi tố bị can Hồ Đức Thiện (33 tuổi), Trần Văn Anh (35 tuổi) và Trần Đức Thảo (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.



Nghi can Đặng Văn Đoàn

Như PLO đưa tin, vào ngày 4-12-2018, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà của chị H. ở xã Bình Hòa Phước để trộm tài sản.

Theo đó, cả ba đến trước nhà chị H. bấm chuông, sau đó Thiện ra đi ra phía sau nhà vô hiệu hóa camera an ninh rồi phá hai lớp khóa cửa bếp đột nhập vào trong, tiếp tục vô hiệu hóa camera trong nhà.

Sau đó Thiện vào phòng ngủ cạy hai két sắt lấy tất cả tiền vàng (trị giá 8,5 tỉ đồng) rồi tẩu thoát lên Bình Dương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã lần lượt bắt được các bị can.

Riêng Đặng Văn Đoàn đã bỏ trốn và người này ở gần nhà và từng làm thuê cho gia đình nạn nhân.

Đặc điểm nhân dạng: Đặng Văn Đoàn cao khoảng 1,65 m, dáng người mập, da đen, có nốt ruồi cách 3 cm trên sau đầu mày trái, nói giọng miền Nam. Nay Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đến công an các địa phương trên toàn quốc biết để phối hợp truy tìm đối tượng Đặng Văn Đoàn.