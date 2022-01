Ăn nhiều trái cây và rau củ hơn



Theo Eat This, Not That, ăn đủ trái cây và rau củ có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau và có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh. Và khi nói đến sức khỏe tim mạch, đây là một thói quen quan trọng cần áp dụng.



Trái cây mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe tim mạch. Ảnh: NHẬT LINH

Judy Barbe, tác giả của Your 6- cho biết: “Các hợp chất có trong rau củ và trái cây giúp bảo vệ chúng ta khỏi một số bệnh như bệnh tim, tiểu đường, ung thư và suy giảm trí não"

Rau chứa đầy chất xơ, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và những vi chất dinh dưỡng mạnh mẽ này phối hợp với nhau có thể chống lại bệnh tim và giữ cho mức cholesterol của bạn ở mức thấp.

Tránh các loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng

Khi nói đến việc uống soda, cả chế độ ăn uống thông thường và ăn kiêng đều có những nguy hiểm riêng liên quan đến sức khỏe. Nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng Arika Hoscheit, người sáng tạo Food Courage: "Nước ngọt ăn kiêng và đồ uống có đường nhân tạo khác phản tác dụng khi nói đến sức khỏe tim mạch."

Một số người có thể cho rằng uống soda ăn kiêng có thể giúp họ giảm cân và tiết kiệm calo, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là soda dành cho người ăn kiêng có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch của bạn theo những cách nghiêm trọng.

Ăn cá

Theo Eat This, Not That, ăn cá và các nguồn chất béo lành mạnh khác có thể giúp bạn duy trì một trái tim khỏe mạnh, đặc biệt nếu nó thay thế một số nguồn chất béo không lành mạnh trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.



Cá hồi chứa nhiều omega-3 tốt cho tim mạch. Ảnh: NHẬT LINH

Chuyên gia dinh dưỡng Barbe cho biết: “Omega-3 mà bạn nhận được từ việc ăn cá hồi và các loại cá có dầu khác giúp bảo vệ chống lại cơn đau tim, đột quỵ, ung thư và các bệnh viêm nhiễm như viêm khớp dạng thấp dính vào thành động mạch, giúp giảm nguy cơ bị tắc nghẽn động mạch và đau tim."

Ăn đủ chất xơ

Bổ sung đủ chất xơ vào chế độ ăn uống hàng ngày là rất quan trọng để có sức khỏe tim mạch tốt hơn và giảm cholesterol, điều này đặc biệt quan trọng khi bạn già đi.

Anna Rios cho biết: “Hãy chọn thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, đậu, đậu lăng, trái cây và các loại hạt bởi vì chất xơ hòa tan liên kết với các phần tử cholesterol trong ruột non, ngăn không cho nó xâm nhập vào máu, và giảm mức cholesterol bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn."