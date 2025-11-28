Bản tin tối 28-11: Chân dung tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Bão số 15 chưa đổ bộ, sóng biển đã cuồn cuộn tràn lên đường phố Nha Trang 28/11/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 28-11: Ông Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Bộ Quốc phòng triển khai gấp rút công tác khôi phục nhà ở cho người dân vùng lũ; Bão số 15 chưa đổ bộ, sóng biển đã cuồn cuộn tràn lên đường phố Nha Trang...

Chiều 28-11, tại kỳ họp 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động, tự hào, đồng thời nhận thức sâu sắc đây là một vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị vô cùng lớn trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội - một thành phố ngàn năm văn hiến, anh hùng, luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.