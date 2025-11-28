Bão số 15 suy yếu, xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới ‘đe dọa’ Biển Đông 28/11/2025 18:09

(PLO)- Bão số 15 tiếp tục suy yếu, dự báo giảm cấp khi tiến vào vùng biển Quảng Ngãi – Đắk Lắk, trong khi Trường Sa triển khai ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn cho ngư dân. Miền Trung đang khắc phục hậu quả mưa lũ với lực lượng y tế, nhu yếu phẩm và quà hỗ trợ tới người dân. Sóng lớn ven biển Bình Thuận gây mất tích một người, còn TP.HCM đón không khí lạnh, nhiệt độ chỉ 19°C, cảnh báo những ngày se lạnh cuối năm.

Bão số 15 (Koto) tiếp tục suy yếu khi di chuyển rất chậm trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, sức gió còn cấp 11, giật cấp 14. Dự báo trong ba ngày tới, bão liên tục đổi hướng và mỗi ngày giảm khoảng một cấp. Khi tiến vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi – Đắk Lắk, bão nhiều khả năng chỉ còn là áp thấp nhiệt đới.

Chiều 28-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát thông tin cảnh báo về một cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông, trong khi cơn bão số 15 (bão Koto) đang hoạt động.

Trước diễn biến khó lường, các đảo thuộc đặc khu Trường Sa triển khai ứng phó ở mức cao nhất. Tại Lâm Đồng, từ 7 giờ sáng nay, để ứng phó với bão số 15, tất cả tàu thuyền đều bị cấm hoạt động, đi lại trên biển.