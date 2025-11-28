Đặc khu Trường Sa căng mình ứng phó bão số 15 28/11/2025 08:00

(PLO)- Trước tình hình bão số 15 diễn biến phức tạp, các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, ưu tiên tuyệt đối an toàn cho nhân dân, ngư dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Video: Đặc khu Trường Sa căng mình ứng phó bão số 15

Trước tình hình bão số 15 diễn biến phức tạp, các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó bão, ưu tiên tuyệt đối an toàn cho nhân dân, ngư dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại các âu tàu Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây, Nam Yết, Phan Vinh… đã có hơn 200 tàu cá với trên 2.500 ngư dân vào neo đậu an toàn. Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nơi ăn nghỉ, cấp hơn 20.000 lít nước ngọt và nhu yếu phẩm, giúp ngư dân yên tâm trong thời gian bão còn phức tạp.