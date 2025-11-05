Bộ Quốc phòng ra công điện về việc ứng phó với bão số 13 05/11/2025 18:40

(PLO)- Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến của bão số 13; điều động lực lượng, phương tiện, triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Công điện số 7019/CĐ-BQP về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 (tên quốc tế là bão Kalmaegi).

Giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân

Công điện nêu rõ, thực hiện Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi; để khẩn trương ứng phó với bão Kalmaegi gây gió mạnh, sóng lớn trên biển; mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực Trung Bộ, giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; Bộ Quốc phòng yêu cầu:

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến của bão Kalmaegi; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất, triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng.

Đường đi của bão số 13 Kalmaegi. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Kiểm tra và kịp thời di chuyển đơn vị ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó các khu vực trọng điểm thiên tai, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, ngập lụt, chia cắt.

Chủ động giúp chính quyền và Nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú.

Đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, khu vực trũng, thấp không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão Kalmaegi, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị.

Bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 13 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh trên địa bàn.

Tổ chức lực lượng, phương tiện ém lót sẵn tại các trọng điểm từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, khu vực nguy cơ xảy ra các sự cố do bão gây ra trên địa bàn các tỉnh, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5 chủ trì, phối hợp với thành phố Đà Nẵng sẵn sàng triển khai thiết lập Sở Chỉ huy phía trước của Chính phủ tại Bộ Tư lệnh Quân khu; phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc bảo đảm đường truyền và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó bão số 14.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt, cô lập khi có lệnh của Bộ.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão.

Kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú).

Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các Binh chủng, Binh đoàn rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế; chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, cô lập.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm đường truyền và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự.

Sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (Flycam) phối hợp với Quân khu 4, Quân khu 5 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân đội khu vực chịu ảnh hưởng của bão triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ chính quyền địa phương và Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra.