Bão số 15 đạt cực đại, miền Trung oằn mình gượng dậy sau lũ lịch sử

(PLO)- Trưa 27-11, bão số 15 (tên quốc tế Koto) vẫn duy trì cường độ cực đại, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Tại Phú Yên cũ, sau trận lũ lịch sử, nhiều gia đình trắng tay khi nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi. Người dân loay hoay dựng lại cuộc sống, bám vào những chuyến hàng từ thiện đổ về Đồng Xuân, Hòa Thịnh để có thêm cơ sở gầy dựng lại từ con số 0.

Trưa 27-11, bão số 15 (tên quốc tế Koto) vẫn duy trì cường độ cực đại khi tâm bão ở 13,1 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ 5-10 km/giờ, có lúc gần như đứng yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Tại Phú Yên cũ, sau trận lũ lịch sử, nhiều gia đình trắng tay khi nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi. Tại Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại 77 xã, phường.

Trong những ngày gian khó ấy, tấm lòng bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM tiếp thêm hơi ấm cho bà con vùng lũ miền Trung. Những phần quà nghĩa tình, những câu chuyện chạy lũ và nỗ lực gượng dậy khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng, lan tỏa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” sau thiên tai.