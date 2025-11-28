Lâm Đồng: Cấm biển, ứng phó bão số 15 với tinh thần 'đắt lo - ế mừng' 28/11/2025 09:20

(PLO)- Từ 7 giờ sáng nay, để ứng phó với bão số 15, tất cả tàu thuyền đều bị cấm hoạt động, đi lại trên biển.

Chiều 27-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi công văn gởi các đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động phòng tránh và ứng phó với bão số 15 (bão Koto).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý chủ động triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng, tránh, ứng phó với bão số 15 và mưa lũ do bão với tinh thần “đắt lo - ế mừng".

Từ 7h sáng nay 28-11, Lâm Đồng cấm tất cả các tàu thuyền hoạt động trên biển. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt dộng trên biển, nhất là trên các vùng biển có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão khẩn trương di chuyển thoát ra hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn.

Từ 7 giờ ngày 28-11, tất cả tàu du lịch, tàu vận tải, phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản đều bị cấm hoạt động, đi lại trên biển cho đến khi có thông báo mới.

Chủ động rà soát hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó của địa phương, căn cứ diễn biến cụ thể của bão và tình hình cụ thể tại địa phương để quyết định triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, nhất là trên các đảo, khu vực ven biển.

Sóng lớn đánh hư hỏng bờ kè Mũi Né. Ảnh: PĐ

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, trụ sở, trường học, công trình cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Rà soát kỹ các phương án, kịp thời tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nếu dự báo có thể xảy ra gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn.

Chủ động bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm tại các khu vực trọng điểm xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ để triển khai công tác ứng phó bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Đêm qua 27-11, ven biển Bình Thuận sóng đánh rất cao.

“Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo một cách chủ động, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, đảm bảo sự kết nối, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng, cơ quan, địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân”, công văn nhấn mạnh.

“Đắt lo-ế mừng” là gì?

Trong phương châm chỉ đạo phòng chống lụt bão, thiên tai, câu "đắt lo - ế mừng" không còn mang nghĩa kinh doanh nữa mà được chuyển hóa thành sự chủ động và không chủ quan trong công tác chuẩn bị.

Phương châm này yêu cầu: Tuyệt đối không được chủ quan trong mọi tình huống.

Cụ thể khi thiệt hại lớn ("đắt lo"): Lo lắng để quyết liệt khắc phục, rút kinh nghiệm triệt để và tăng cường phòng ngừa.

Khi không có thiệt hại ("ế mừng"): Mừng vì người dân an toàn, nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì và nâng cao mức độ chuẩn bị để đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào (lường trước kịch bản xấu nhất)….