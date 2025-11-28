Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Tôi luôn mong muốn gắn bó trọn đời với Thủ đô 28/11/2025 15:00

(PLO)- Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị – hành chính, mà các quyết sách của Thủ đô còn dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước.

Chiều 28-11, tại kỳ họp 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động, tự hào, đồng thời nhận thức sâu sắc đây là một vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị vô cùng lớn trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội - một thành phố ngàn năm văn hiến, anh hùng, luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

“Dù sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Phòng, tôi luôn mong muốn được học tập, công tác và gắn bó với Thủ đô Hà Nội. Từ những ngày học tập, đến công tác tại Bộ KH&ĐT, và cho đến khi được Trung ương tin tưởng phân công đảm nhận các vị trí công tác, tôi đã luôn coi Hà Nội là nơi gắn bó trọn đời” - ông Thắng nói.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ông trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, sự ủng hộ của các đại biểu HĐND TP Hà Nội dành cho cá nhân ông và khẳng định đây là động lực sâu sắc, đồng thời cũng đòi hỏi cá nhân ông phải nỗ lực cao nhất, thực hiện trách nhiệm với Thủ đô.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị – hành chính, mà các quyết sách của Thủ đô còn dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Trung ương và sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực.

"Đây là niềm tự hào chung và là nền tảng để bước vào giai đoạn mới với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, cách làm quyết liệt hơn và ý chí mạnh mẽ hơn" - tân. Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Theo ông Thắng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18 đã xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đến năm 2045, trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống cao, phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, tiêu biểu cho cả nước.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi cách tư duy mới, cách làm mới, quyết liệt và hiệu quả hơn trong tổ chức, điều hành chính quyền đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng quy mô nền kinh tế Thủ đô, bảo đảm tăng trưởng bền vững, nâng thu ngân sách và cải thiện đời sống nhân dân.

“Xác định rõ trách nhiệm của người trực tiếp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả quản lý, chúng tôi, tập thể UBND TP, sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, vận hành chính quyền địa phương đa cấp với tinh thần kỷ cương, hiệu quả, minh bạch trong mọi hoạt động.

Chúng tôi sẽ nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý, hành động quyết liệt, nhất quán theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng” - ông Thắng nhấn mạnh.

Nỗ lực để đạt tăng trưởng 11%

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho hay thời gian tới UBND TP Hà Nội sẽ khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 18, đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết và chiến lược đột phá của Trung ương, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tiếp tục thúc đẩy kinh tế sáng tạo và bền vững, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa, dịch vụ chất lượng cao; hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ năm 2026 đạt từ 11% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ” - ông nói.

Kế đó là nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương các cấp, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Chiều 28-11, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: TRỌNG PHÚ

TP Hà Nội cũng sẽ tổ chức lại không gian đô thị, phát triển hạ tầng sinh hoạt, xử lý các vấn đề lớn, cấp bách như giao thông, chống ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời, bảo tồn và phát huy văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; làm tốt công tác an sinh xã hội song hành với phát triển kinh tế.

Một nhiệm vụ khác, Hà Nội sẽ quan tâm, chú trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, nhất là công nghệ cao; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Tôi sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành sự lãnh đạo của Thành ủy và giám sát của HĐND TP. Thực hiện trách nhiệm “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” một cách minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm, gần dân, trọng dân, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm trung tâm trong mọi quyết định” - ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy; sự đồng tình, ủng hộ của HĐND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành và sự chung sức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, để cùng tập thể UBND TP hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.