Bản tin tổng hợp: TP.HCM chuẩn bị quỹ nhà tái định cư cho các dự án cải tạo kênh rạch

(PLO)- Bản tin trưa 8-8 cập nhật các thông tin nổi bật sau: Sáng 8-8, Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới; TP.HCM: Chuẩn bị quỹ nhà tái định cư cho các dự án cải tạo kênh rạch; Phát hiện hơn 200 con heo mắc dịch tả châu Phi chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
Bản tin trưa 8-8: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; TP.HCM chuẩn bị quỹ nhà tái định cư để cải tạo kênh rạch

Bản tin trưa: Sáng nay, 8-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 4 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở 19,1°N; 118,2°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6 (39–49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10–15km/h. Theo nhận định của các chuyên gia ở thời điểm hiện tại, cơn áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trong khoảng 48 giờ tới. Do vậy, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

